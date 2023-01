Attention ! Partager un article de Spiked peut vous attirer des ennuis avec le gouvernement. Un nouveau rapport explosif révèle que l'État britannique a mené une sinistre campagne de surveillance contre les détracteurs du confinement (Spiked)

Avertissement : partager un article de Spiked peut vous attirer des ennuis avec le gouvernement. Article originel : Warning: sharing a spiked article could get you in trouble with the government Spiked

Les confinements contre la Covid en 2020 et 2021 ont constitué un assaut sans précédent contre la liberté - non seulement contre notre liberté de mener notre vie quotidienne, mais aussi contre notre liberté d'expression et notre liberté de dissidence. Tout comme on nous a ordonné de "rester à la maison" pendant des mois, on nous a également demandé de ne plus poser de questions sur ces restrictions draconiennes.



Aujourd'hui, un rapport de Big Brother Watch a révélé les efforts alarmants déployés par le gouvernement britannique pour étouffer ses critiques. Nous savons maintenant que trois organismes gouvernementaux, dont une unité louche du ministère de la Défense chargée de lutter contre la "guerre de l'information", ont surveillé et suivi les citoyens, les personnalités publiques et les médias britanniques qui ont critiqué le confinement - et Spiked a été pris dans ce filet.

Ce mini ministère de la Vérité était composé de l'unité de réponse rapide (RRU) du Cabinet Office, de l'unité de lutte contre la désinformation (CDU) du ministère de la Culture, des Médias et des Sports et de la 77e brigade de l'armée. La 77e brigade a pour mission de surveiller et de contrer la désinformation diffusée par des puissances étrangères adverses. Mais, comme l'a dit un dénonciateur de l'unité à Big Brother Watch, "la bannière de la désinformation était un prétexte sous lequel l'armée britannique était déployée pour surveiller et signaler nos propres citoyens inquiets". Les autres organismes ont travaillé ensemble pour surveiller les "récits nuisibles en ligne" et pour les repousser, en promouvant les lignes gouvernementales dans la presse et en signalant les messages aux entreprises de médias sociaux afin qu'ils soient supprimés....

