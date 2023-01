Augmentation explosive des symptômes cardiaques après la deuxième injection (TrialSite News)

Augmentation explosive des symptômes cardiaques après la deuxième injection.

Par Peter A. Mc Cullough

Trial SIte News, 15.01.23

J'ai dit à la télévision nationale tout au long de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qu'aucun jeune ne devrait se faire vacciner car les risques dépassent de loin les avantages. Chiu et al. ont publié un article dans lequel les symptômes cardiaques et les modifications de l'ECG ont été enregistrés après la première et la deuxième injection. Les résultats sont alarmants. Après la deuxième injection d'ARNm, 17,1 % des étudiants ont signalé des symptômes cardiovasculaires.

Chiu SN, Chen YS, Hsu CC, Hua YC, Tseng WC, Lu CW, Lin MT, Chen CA, Wu MH, Chen YT, Chien TH, Tseng CL, Wang JK. Changements des paramètres ECG après le vaccin BNT162b2 chez les élèves de terminale. Eur J Pediatr. 2023 Jan 5:1-8. doi : 10.1007/s00431-022-04786-0. Epub avant impression. PMID : 36602621 ; PMCID : PMC9813456. La difficulté pour les parents est de distinguer les symptômes indiquant les effets secondaires reconnus par la FDA, à savoir la myopéricardite et l'embolie pulmonaire. En raison du taux très élevé d'effets secondaires symptomatiques, même le dépistage par ECG ne sera pas suffisant. Heureusement, aucun événement indésirable grave n'est survenu dans cette étude. Cependant, lorsqu'un vaccin cardiotoxique est administré à des millions d'adolescents, il y a des centaines de milliers de cas symptomatiques, et l'interprétation par les parents et les prestataires de soins devient rapidement un cauchemar. Les cas où les symptômes sont interprétés comme bénins sont très préoccupants, alors que l'enfant souffre de lésions cardiaques importantes et risque de mourir subitement pendant son sommeil ou lors d'une activité sportive. En résumé, selon la compréhension que ce médecin a de l'évolution de la science, la meilleure façon de protéger les enfants et les parents de ce cauchemar inutile est de refuser la vaccination contre la COVID-19 et d'éliminer ainsi le risque de cardiopathie iatrogène.

