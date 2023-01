Les polices du monde entier s'emparent de la technologie anti-Covid-19 pour étendre la surveillance mondiale (AP)

La police s'empare de la technologie Covid-19 pour étendre la surveillance mondiale Article originel : Police seize on Covid-19 tech to expand global surveillance AP, 4.01.23

JERUSALEM (AP) - Majd Ramlawi servait du café dans la vieille ville de Jérusalem lorsqu'un message texte glaçant est apparu sur son téléphone.

"Vous avez été repéré comme ayant participé à des actes de violence dans la mosquée Al-Aqsa", pouvait-on lire en arabe. "Nous vous demanderons des comptes".

Ramlawi, alors âgé de 19 ans, faisait partie des centaines de personnes qui, selon les avocats des droits civiques, ont reçu ce texte l'année dernière, au plus fort de l'une des périodes récentes les plus turbulentes en Terre sainte. Beaucoup, y compris Ramlawi, disent qu'ils vivaient ou travaillaient dans le quartier et qu'ils n'avaient rien à voir avec les troubles. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la redoutable agence de sécurité intérieure, le Shin Bet, utilisait la technologie de surveillance de masse mobilisée pour la recherche des contacts avec le coronavirus, contre des résidents et des citoyens israéliens à des fins totalement étrangères à la COVID-19.

Dans les premiers jours de la pandémie, des millions de personnes dans le monde ont cru les responsables gouvernementaux qui affirmaient avoir besoin de données confidentielles pour les nouveaux outils technologiques susceptibles d'enrayer la propagation du coronavirus. En échange, les gouvernements ont reçu une pluie d'informations sur la santé privée des individus, des photos de leur visage et leur adresse personnelle.



Aujourd'hui, de Pékin à Jérusalem en passant par Hyderabad, en Inde, et Perth, en Australie, l'Associated Press a constaté que les autorités utilisaient ces technologies et ces données pour empêcher les militants et les personnes ordinaires de voyager, harceler les communautés marginalisées et relier les informations sur la santé des personnes à d'autres outils de surveillance et d'application de la loi. Dans certains cas, les données ont été partagées avec des agences d'espionnage. La question a pris une nouvelle dimension près de trois ans après le début de la pandémie, alors que la politique ultra-stricte de zéro COVID de la Chine a récemment déclenché la critique publique la plus vive à l'égard des dirigeants autoritaires du pays depuis les manifestations pro-démocratiques de la place Tiananmen en 1989.

Pendant plus d'un an, les journalistes de l'AP ont interrogé des sources et épluché des milliers de documents pour déterminer comment les technologies commercialisées pour "aplanir la courbe" ont été utilisées à d'autres fins. Tout comme l'équilibre entre la vie privée et la sécurité nationale s'est modifié après les attaques terroristes du 11 septembre, COVID-19 a permis aux autorités de justifier l'intégration d'outils de suivi dans la société qui ont perduré longtemps après les lockdowns.

"Toute intervention qui accroît le pouvoir de l'État en matière de surveillance des individus a une longue traînée et constitue un système à cliquet", a déclaré John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab, un organisme de surveillance de l'Internet basé à Toronto. "Une fois que vous l'avez obtenu, il est très peu probable qu'il disparaisse un jour".





CODE ROUGE

En Chine, dernier grand pays au monde à appliquer des mesures strictes de confinement pour la COVID-19, les citoyens ont dû installer des applications pour téléphones portables afin de pouvoir se déplacer librement dans la plupart des villes. À partir des données de télécommunications et des résultats des tests PCR, les applications produisent des codes QR individuels qui passent du vert au jaune ou au rouge, selon l'état de santé de la personne...

