Myocardite induite par le vaccin contre la COVID-19 chez les jeunes hommes : Une revue systématique (European Journal of Clinical Investigation)

Résumé



Contexte : La myocardite est un événement indésirable rare mais significatif associé à la vaccination contre la COVID-19, en particulier chez les hommes de moins de 40 ans. Si le risque de myocardite n'est pas stratifié en fonction des facteurs de risque pertinents, il peut être dilué pour les groupes à haut risque et gonflé pour les groupes à faible risque. Nous avons cherché à évaluer comment le risque de myocardite est rapporté dans la littérature.



Méthodes ; Conformément aux normes PRISMA, nous avons examiné les publications primaires dans PubMed, Embase, Google Scholar et MedRxiv (jusqu'au 3/2022) et avons inclus les études qui estimaient l'incidence de la myocardite/péricardite après avoir reçu le vaccin BNT162b2 (Pfizer), mRNA-1273 (Moderna) ou Ad26COVS1 (Janssen). Le principal résultat était le pourcentage d'études utilisant 4, 3, 2, 1 ou 0 stratificateurs (c'est-à-dire le sexe, l'âge, le nombre de doses et le fabricant) lorsqu'elles signalaient le risque le plus élevé de myocardite. Les résultats secondaires comprenaient l'incidence de la myocardite chez les hommes après la dose 1 et 2 du vaccin BNT162b2 (Pfizer) ou mRNA-1273 (Moderna).



Résultats : Les 29 études incluses provenaient d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie ou étaient mondiales. Parmi elles, 28% (8/29) ont utilisé les quatre stratificateurs, et 45% (13/29) ont utilisé 1 ou 0 stratificateur. L'incidence la plus élevée de myocardite se situait entre 8,1 et 39 cas pour 100 000 personnes (ou doses) dans les études utilisant quatre stratificateurs. Six études ont rapporté une incidence supérieure à 15 cas pour 100 000 personnes (ou doses) chez les hommes âgés de 12 à 24 ans après la dose 2 d'un vaccin à base d'ARNm.



Conclusions : Seul un article sur quatre rapportant une myocardite a utilisé quatre stratificateurs, et les hommes de moins de 40 ans recevant une seconde dose d'un vaccin à ARNm sont les plus à risque.