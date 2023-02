Des armes iraniennes pour le Yémen détournées vers l’Ukraine

Mondafrique, 14.02.23

Des responsables américains ont déclaré qu’ils envisageaient d’envoyer à l’Ukraine plus de 5 000 fusils d’assaut, 1,6 million de cartouches d’armes légères, un petit nombre de missiles antichars et plus de 7 000 fusées de proximité saisies ces derniers mois au large des côtes du Yémen...

Lire la suite