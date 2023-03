« La prochaine fois, tu montes en ambulance » : l’enregistrement qui prouve la violence et le racisme de la Brav-M (Mediapart)

Deux jeunes interpellés dans le IIIe arrondissement de Paris lundi soir dénoncent auprès de Mediapart les insultes, menaces et coups infligés par des policiers à moto de la BRAV-M. Un enregistrement et un troisième témoignage accablent cet équipage.

Des insultes, des menaces, et des coups. Dans un enregistrement d’une vingtaine de minutes que publie Mediapart – document que se sont aussi procuré Loopsider et Le Monde –, on entend des policiers de la BRAV-M (brigade de répression de l’action violente motorisée) se défouler contre six jeunes qu’ils viennent tout juste d’interpeller, à Paris.

Les faits ont lieu lundi 20 mars, près de la place de la Bastille, rue de Béarn, dans le IIIe arrondissement. En réponse à l’utilisation du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites, on assiste à de nombreuses mobilisations dans toute la France et plusieurs manifestations « sauvages » ont lieu dans la capitale. Vers 23 heures, Miguel, 21 ans, croise les policiers de la BRAV-M.

Ce cuisinier philippin, en France depuis deux ans, venait faire quelques photos. « Je suis photographe amateur, alors je suivais le mouvement pour prendre quelques images », témoigne-t-il à Mediapart, photo à l’appui.

L’équipage de la BRAV-M le cible et l’interpelle. « Je n’ai pas couru, ils m’ont mis avec d’autres jeunes interpellés que je ne connaissais pas et m’ont accusé d’avoir commis des violences. J’ai dit que c’était faux, mais ils n’ont pas voulu me croire, dénonce le jeune homme. Ils étaient méchants et s’en prenaient surtout au Noir qui était à côté de moi. Ils l’ont giflé juste parce qu’il avait souri », ajoute-t-il.

Souleymane, 23 ans, originaire du Tchad, fait en effet partie des interpellés. Cet étudiant en BTS et salarié dans la restauration à côté de ses études, accompagnait des collègues manifester. Alors qu’il souhaite rentrer chez lui, il croise l’équipage et, « par peur », prend immédiatement la fuite. « Ils m’ont rattrapé puis ils m’ont frappé au niveau des mains et des jambes, avant de m’arrêter. »

Comme cinq autres jeunes, Souleymane est menotté puis mis au sol sur le trottoir. L’un des agents « était plus virulent que les autres ». Dans l’enregistrement sonore, l’un des policiers menace l’un des jeunes : « Si tu veux, je te prends tout seul. » Puis, il s’attarde sur Souleymane et lui demande d’« effacer son sourire », avant de lui infliger deux claques...

