Les "Twitter Files" révèlent une élite en guerre contre la vérité. Même les faits établis peuvent être qualifiés de "désinformation" s'ils bouleversent le récit officiel (Spiked)

Les Twitter Files révèlent une élite en guerre contre la vérité

Article originel : The Twitter Files reveal an elite at war with the truth

Par Jenny Holland

Spiked, 23.03.23

Même les faits établis peuvent être qualifiés de "désinformation" s'ils bouleversent le récit officiel.





Les révélstionss de "Twitter Files" se poursuivent. La semaine dernière, le journaliste Matt Taibbi a publié un long fil de discussion sur Twitter concernant les liens entre le projet Virality de l'université de Stanford et les dirigeants de Twitter. Le projet Virality a été créé pour détecter et contrer les "récits faux et trompeurs" liés à la pandémie de la Covid-29. Le fil de 45 tweets met en lumière la manière dont cette vaste collaboration a tenté de censurer des informations légitimes dans le cadre du débat sur la Covid.



Ces dernières révélations sont particulièrement importantes car elles prouvent sans l'ombre d'un doute ce que de nombreux observateurs indépendants soupçonnaient déjà tout au long des confinements, à savoir que l'élite politique et les grandes entreprises technologiques tentaient de bloquer les informations véridiques. Dans un monde idéal, cela démonterait une fois pour toutes l'idée que nos supposés supérieurs agissent simplement pour protéger un monde menacé. Ce n'est pas le cas. Ils agissent pour protéger leur propre pouvoir.

Taibbi a publié des captures d'écran montrant que le Virality Project a classé différents types de contenus qui, selon lui, devraient être stoppés sur Twitter. Il s'agit notamment de la "désinformation habituelle sur les vaccins", des "récidivistes bien connus" (par exemple, l'activiste anti-vaccins Robert F. Kennedy Jr) et du "contenu véridique, qui pourrait inciter à hésiter sur les vaccins" (c'est moi qui souligne). Cette dernière catégorie englobe les "récits de véritables effets secondaires des vaccins".

Taibbi écrit : "[The Virality Project] a régulièrement qualifié de désinformation des témoignages réels sur les effets secondaires, qu'il s'agisse d'"histoires vraies" de caillots sanguins provoqués par les vaccins AstraZeneca ou d'un article du New York Times sur des vaccinés ayant contracté une maladie du sang, la thrombocytopénie".

Bien entendu, la majorité des personnes ayant reçu le vaccin Covid n'ont pas souffert d'effets secondaires graves. Néanmoins, il est inexcusable de censurer des histoires vraies de blessures. On peut certainement faire confiance aux gens pour évaluer les preuves et prendre leurs propres décisions.