Les vaccins à ARNm contiennent de l'ADN qui pourrait transformer les cellules humaines en usines à protéines de pointe à long terme selon une étude (Daily Sceptic)

Les vaccins à ARNm contiennent de l'ADN qui pourrait transformer les cellules humaines en usines à protéines de pointe à long terme - étude Article originel : mRNA Vaccines Contain DNA That May Turn Human Cells Into Long-Term Spike Protein Factories – Study Par Will Jones Daily Sceptic, 1.03.23

Moderna respecte ce seuil de "sécurité", mais Pfizer le dépasse d'un facteur 10. Les chercheurs ajoutent que, dans les deux cas, cela "équivaut à des milliards de plasmides résistants aux antibiotiques injectés par personne et par injection". Et ce, avant qu'ils ne se répliquent : "Les milliards de ces contaminants par injection sont probablement une sous-estimation de la charge totale, car ces plasmides peuvent s'auto-répliquer dans les hôtes bactériens."

On a constaté que le vaccin Moderna contenait un plasmide pour 3 000 molécules d'ARNm, tandis que la contamination du vaccin Pfizer était dix fois plus élevée, avec un plasmide pour 350 molécules d'ARNm. Le niveau de "sécurité" pour ces contaminants d'ADN double brin est fixé par l'Agence européenne des médicaments à l'équivalent d'une partie pour 3 000 molécules d'ARNm - bien que les chercheurs notent qu'il n'est "pas clair comment ils ont fixé ces normes" ou s'ils "ont pris en compte l'ADN contaminant qui était capable de s'amplifier à l'intérieur de l'hôte".

Les chercheurs s'inquiètent du fait que les plasmides confèrent également une résistance aux antibiotiques néomycine et kanamycine à toute bactérie qui les absorbe, et craignent que cela ne "transforme le microbiome intestinal" d'un hôte humain.

Les plasmides de fabrication des pics font partie intégrante du processus de fabrication des vaccins, en fournissant le schéma directeur de l'ARNm, mais on ne sait pas pourquoi ils continuent de contaminer les vaccins à des niveaux aussi élevés et n'ont pas été plus complètement éliminés.



Le Dr Anthony Brookes, professeur de génomique et de science des données de santé à l'université de Leicester, a déclaré au Daily Sceptic : "Il s'agit d'une recherche solide menée par une équipe très compétente".

Il a ajouté :

Les molécules du vecteur ADN à partir desquelles l'ARNm est créé ("transcrit") est une entité stable, et il est démontré qu'elle est présente à des niveaux non négligeables dans les vaccins. Il va donc vraisemblablement pénétrer dans les bactéries et les cellules humaines de la personne injectée, pour être potentiellement transcrit en ARNm et provoquer l'expression à long terme de la protéine de pointe.

Nous devons espérer que les cellules porteuses du vecteur et exprimant la protéine spike seront progressivement éliminées par le système immunitaire, mais si une tolérance est créée par une exposition à long terme à la protéine spike toxique, cette élimination pourrait ne pas être très efficace. Dans le pire des cas, mais c'est un scénario possible, un résidu de cellules productrices de spike peut exister pendant des mois ou des années, endommageant lentement et régulièrement de nombreux organes et tissus chez la personne vaccinée. Des traitements permettant d'éliminer ou de neutraliser l'action de la protéine spike doivent être mis au point et, heureusement, diverses interventions candidates sont actuellement signalées.



Les gouvernements qui ont approuvé et rendu obligatoires ces produits devraient s'attacher en priorité à reproduire ces résultats inquiétants et à étudier pleinement leurs implications.