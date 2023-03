[Vidéos] Wayne Shorter (1933-2023)

Wayne Shorter - Footprints (Live At Montreux 1991). Wayne Shorter - Footprints (Live At Montreux 1991) Wayne Shorter est l'un des interprètes de jazz les plus importants des temps modernes. Il a fait partie des Jazz Messengers d'Art Blakey, puis du groupe de Miles Davis dans les années 60, avant de cofonder Weather Report avec Joe Zawinul au début des années 70.

Wayne Shorter, saxophoniste ténor de jazz est décédé le 2.03.23 à 89 ans. Il a débuté en 1959, a été un membre fondateur de deux des groupes de jazz les plus importants : Art Blakey's Jazz Messengers et le Miles Davis Quintet. De nombreuses compositions elliptiques de Shorter - dont "Speak No Evil", "Black Nile", "Footprints" et "Nefertiti" - sont devenues des standards du jazz moderne et ont élargi les horizons harmoniques du jazz à certaines de ses époques les plus évolutives. Hommage !

Legendary jazz saxophonist Wayne Shorter dies at age 89