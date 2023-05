Australie : Sous-traitance de l'establishment militaire étatsunien (Counterpunch)

Australie : Sous-traitance de l'establishment militaire étatsunien Article originel : Australia: Outsourced to the US Military Establishment Par Binoy Kampmark Counterpunch, 5.05.23

C'est une chose très amusante. Aux États-Unis, la prestation de services dans des secteurs tels que la sécurité et le renseignement est externalisée dans un complexe tentaculaire de contractants et de sous-traitants. En Australie, l'ensemble de l'appareil militaire et de sécurité est sous-traité à d'anciens mandarins de Washington, dont beaucoup gagnent une fortune en honoraires de consultants. C'est peut-être ce que le ministre australien de la défense, Richard Marles, veut dire lorsqu'il parle de l'évolution des forces de défense australiennes "au-delà de l'interopérabilité vers l'interchangeabilité".



La liste des bénéficiaires est déprimante et suggère que l'Australie a cessé de prétendre à la souveraineté en matière de défense. Prenons, par exemple, la nomination du vice-amiral étatsunien William Hilarides au poste d'examen de l'avenir de la flotte de surface de la marine royale australienne, pour lequel il empoche 4 000 dollars par jour. Depuis 2016, il a reçu 1,3 million de dollars de contrats du gouvernement australien.

Hilarides a fait l'objet d'un article du Washington Post l'année dernière, qui a révélé que deux amiraux étatsuniens à la retraite et trois anciens dirigeants civils de l'US Navy "jouaient des rôles critiques mais secrets en tant que conseillers rémunérés du gouvernement australien pendant ses négociations pour acquérir la technologie top secrète des sous-marins nucléaires des États-Unis et de la Grande-Bretagne."

Et ce n'est pas tout. Six amiraux étatsuniens à la retraite sont identifiés comme ayant offert leurs services au Commonwealth depuis 2015. Hilarides était particulièrement enthousiaste, ayant pris sa retraite à peine deux mois avant de demander la permission de conseiller les Australiens sur la meilleure façon de prolonger la durée de vie de leur flotte de sous-marins de classe Collins.

Les responsables de la marine étatsunienne n'ont eu que peu de problèmes avec la demande, l'approuvant dans les cinq jours et la transmettant au département d'État étatsunien, qui l'a traitée comme une simple formalité. Dans sa demande, Hilarides a déclaré qu'il recevrait de l'argent provenant d'un contrat entre le Commonwealth australien et la société de conseil Burdenshaw Associates, basée à Fairfax City, en Virginie. Cette même société a reçu 6,8 millions de dollars du contribuable australien depuis 2015.

Dans une déclaration fournie au journal, le ministère australien de la Défense a révélé que Hilarides, un autre amiral Thomas Eccles et un certain nombre de membres du groupe consultatif d'experts sur la construction navale du Commonwealth fournissaient à Canberra des "conseils d'experts sur l'exécution de l'exercice de construction navale". Cela comprend l'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire et d'autres questions relatives à l'acquisition et au maintien des forces navales"...

