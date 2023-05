Conférence sur la propagande et la COVID-19 (Off Guardian)

Conférence sur la propagande et la COVID-19 Article originel : Conference on Propaganda and COVID-19 Off Guardian, 17.05.23

Ce week-end, PANDA, en association avec la Société portugaise de médecine intégrative, organise une conférence sur la propagande et la santé mentale, en mettant l'accent sur la récente opération psychologique Covid19.



Parmi les intervenants figurent le Dr Piers Robinson, contributeur régulier d'OffG, Mark Crispin Miller, Mattias Desmet et bien d'autres encore. Vous pouvez consulter le programme complet et la liste des intervenants sur leur site web, et la conférence sera diffusée en direct ici.







---

Lettre ouverte des organisateurs

En octobre 2022, nous avons osé croire que nous serions en mesure d'organiser un événement majeur, sérieux et de qualité qui réunirait des experts des différents domaines de la science et discuterait ouvertement d'une autre façon de gérer les crises pandémiques. Les erreurs ont été pointées du doigt, les causes possibles et les solutions ont été discutées. Ce furent trois jours de fête pour la science.

Cependant, comme nous avions le sentiment que tout n'avait pas été correctement débattu, il était nécessaire de continuer et c'est ainsi que le Congrès international sur la santé mentale et la propagande en cas de pandémie a vu le jour.

L'objectif de ce nouveau congrès sera de parler des conséquences que les mesures sanitaires imposées depuis deux ans ont eu, ont et auront sur la santé mentale des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées.

Nous discuterons également des études en cours sur le phénomène sociologique et mondial qui s'est produit en 2020 et qui a conduit à l'enfermement global et à un état perpétuel de panique morale qui s'est produit ces dernières années.

Enfin, un autre thème, et non des moindres, sera celui de la propagande en Occident. Quels mécanismes existent derrière les gouvernements occidentaux qui leur permettent d'influencer et de modifier le comportement de leurs citoyens ?

Apprenons à les connaître, à les identifier et à les combattre !

Plus que l'endoctrinement, notre objectif est l'éducation. Plus que de faire croire aux gens ce que nous disons, nous voulons leur donner les outils pour regarder la réalité, voir ses multiples facettes et n'accepter que ce qui a du sens.

Tous ensemble, nous ferons la différence, mais c'est en chacun de nous que réside la graine du changement.

Venez nous rejoindre à Fatima les 20 et 21 mai.