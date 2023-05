Un haut responsable militaire ukrainien a affirmé mercredi que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est du pays, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits. La bataille pour Bakhmout, ville dévastée et aujourd'hui contrôlée à près de 95% par les forces russes, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l'invasion...

