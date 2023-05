La lutte pour la libération de Julian Assange (MintPress News)

La lutte pour la libération de Julian Assange, avec Kevin Gosztola Article originel : The Fight To Free Julian Assange, with Kevin Gosztola MintPressnews, 24.05.23

Le podcast de MintPress "The Watchdog", animé par l'artiste hip hop britannico-irakien Lowkey, examine de près les organisations au sujet desquelles il est dans l'intérêt du public de savoir - y compris les services de renseignement, les groupes de pression et les groupes d'intérêts spéciaux qui influencent les politiques qui portent atteinte à la liberté d'expression et ciblent la dissidence. The Watchdog va à contre-courant en mettant en lumière des histoires largement ignorées par les médias grand public.



Il y a maintenant plus de quatre ans que Julian Assange a été arraché à l'ambassade de l'Équateur à Londres et détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Le fait d'être enfermé dans une minuscule pièce en béton pendant plus de 1 500 jours a sérieusement ébranlé l'éditeur australien ; des rapports de cette semaine suggèrent que sa santé "se détériore de minute en minute".

Kevin Gosztola est l'un des hommes qui a le mieux suivi l'affaire du cofondateur de Wikileaks. Journaliste américain, Gosztola est le directeur de la rédaction de Shadowproof et coanime avec Rania Khalek le podcast Unauthorized Disclosure. Il est l'auteur du nouveau livre "Guilty of Journalism : The Political Case against Julian Assange". Aujourd'hui, il rejoint Lowkey, l'animateur de Watchdog, pour parler de WikiLeaks, d'Assange, de fuites et de cybersécurité.

Le gouvernement américain a toujours été hostile aux fuites révélant des informations embarrassantes ou compromettantes sur ses actions. Mais M. Gosztola affirme que la Central Intelligence Agency a "pris des gants" en 2017 en intensifiant ses attaques contre M. Assange. En 2017, le directeur de la CIA, Mike Pompeo, a qualifié WikiLeaks de service de renseignement non étatique hostile et a commencé à tourner la vis. Pour Gosztola, la réaction de la CIA était un symptôme de l'insécurité de l'agence : " À ce moment-là, la CIA se sent probablement menacée, tout son régime de poursuite de la guerre mondiale contre le terrorisme est en péril à cause de WikiLeaks ", a-t-il déclaré à Lowkey.

On oublie souvent la quantité d'informations incroyables et extraordinaires que WikiLeaks a fournies au monde. Il s'agit notamment des manuels de la prison de Guantánamo, qui montrent que l'armée américaine a caché des prisonniers aux inspecteurs de la Croix-Rouge et qu'elle a illégalement maintenu des captifs en isolement afin de les amadouer en vue des interrogatoires...

