Les Arabes sont réunis et Israël est dehors (Moon of Alabama)

Les tentatives des États-Unis et de la ministre des affaires étrangères néoconservatrice de l'Allemagne, Annalena Baerbock, pour empêcher cela ont échoué. Même les pays encore quelque peu hostiles à la Syrie - le Qatar, les Émirats arabes unis et le Maroc - se sont abstenus d'opposer leur veto . L'unité arabe est plus importante pour eux que certains intérêts extérieurs à la région.

Il s'agissait d'un moment symbolique, scellant la réintégration d'Assad dans le giron arabe après avoir été suspendu de la Ligue et isolé par la majeure partie de la région pendant plus d'une décennie en raison de la répression des manifestations contre lui.

Chaque poignée de main compte, et le président syrien Bachar el-Assad en a eu beaucoup lors du sommet de la Ligue arabe de vendredi, ainsi que des accolades et des baisers de la part de ses anciens adversaires dans la région.

Syria's Assad shakes hands, kisses cheeks with onetime foes at Arab League summit ("Le président syrien Assad serre la main et embrasse les joues de ses anciens ennemis lors du sommet de la Ligue arabe").

Il était alors évident que les conflits en Syrie, en Irak et au Yémen entre les forces amies de l'Iran et les forces parrainées par l'Arabie saoudite allaient prendre fin. Mais personne n'avait prévu la rapidité avec laquelle cela se produit aujourd'hui.

Il y a dix semaines à peine, j'étais émerveillé . "C'est énorme ! J'écrivais sur la nouvelle surprenante du rétablissement des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran après la médiation de la Chine (et de la Russie).

Les Arabes sont réunis et Israël est exclu Article originel : The Arabs Are Reunited And Israel Is Out Moon of Alabama, 19,05,23

Comme le résume Juan Cole :

Washington est désormais le putois de la fête des diplomates. Les Iraniens n'ont jamais fait confiance aux Américains en tant que médiateurs. Les Saoudiens ont dû craindre de leur parler de leurs négociations, de peur que l'équivalent d'un autre missile Hellfire ne soit déclenché.

...

Lorsque les deux parties sont fatiguées du conflit, comme ce fut le cas avec l'Arabie saoudite et l'Iran, Pékin est manifestement prêt à jouer le rôle d'honnête courtier. Son remarquable exploit diplomatique consistant à rétablir les relations entre ces pays reflète toutefois moins sa position de puissance montante du Moyen-Orient que le déclin surprenant de la crédibilité régionale américaine après trois décennies de fausses promesses (Oslo), de débâcles (Irak) et de politiques capricieuses qui, rétrospectivement, semblent n'avoir reposé sur rien de plus substantiel qu'un ensemble de stratagèmes impériaux cyniques visant à diviser pour régner, qui sont maintenant tellement passés par là que c'en est fini.



Avec les Arabes unis, Israël est désormais un cas isolé. Salman Rafi Sheikh analyse la nouvelle situation dans laquelle il se trouve :

Si les responsables américains et israéliens ont déclaré que l'accord entre l'Iran et la Saoudie n'avait pas d'incidence sur la politique et la possibilité d'une extension des accords d'Abraham, il n'en reste pas moins que l'accord ne s'est pas concrétisé en dépit de plusieurs cycles de négociations. Si l'une des principales raisons est le changement de gouvernement aux États-Unis, l'administration Biden ne partageant pas l'enthousiasme de l'administration Trump pour la paix au Moyen-Orient et les liens profonds avec l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite n'est pas non plus très enthousiaste à l'idée de conclure cet accord. En d'autres termes, le "nouveau" processus de paix au Moyen-Orient mené par la Chine n'est rien de moins qu'un revers pour Israël.

...

Comme l'ironie du sort le veut - et comme cela pourrait compliquer davantage la position des États-Unis - la Chine a récemment offert ses services de médiateur entre Israël et la Palestine afin de développer un plan de paix réaliste. Si les États-Unis ne parviennent pas à convaincre les Saoudiens, Israël, craignant d'être de plus en plus isolé, pourrait finalement se tourner vers la Chine pour un nouveau processus de paix.



Les Saoudiens sont même en train de renouer leurs relations avec le Hamas, l'entité palestinienne des Frères musulmans que les États-Unis ont déclarée "groupe terroriste" :

Pour Israël, cette décision constitue un revers majeur pour deux raisons essentielles. Premièrement, elle montre que l'État saoudien ne cherche pas inconsidérément à négocier avec Israël. En fait, les actions saoudiennes visent à réduire l'espace régional pour Israël afin de le forcer à faire des choix difficiles. Deuxièmement, le rapport montre que l'Arabie saoudite s'oppose activement aux États-Unis au Moyen-Orient. L'établissement de liens avec le Hamas confronte directement les États-Unis dans la mesure où les Saoudiens ne considèrent pas le Hamas comme un groupe terroriste, du moins dans le même sens que Washington et Jérusalem le font manifestement.

...

Pour Israël, il s'agit d'une situation difficile. Il peut soit s'en tenir à sa méthode géopolitique traditionnelle et poursuivre ses intérêts de manière agressive, au risque d'une confrontation plus large, soit se tourner vers la Chine pour le "nouveau" processus de paix. Toutefois, cette dernière option affaiblira encore davantage la position des États-Unis dans l'Union européenne.