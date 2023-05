Olivier Dubois, le rôle trouble des militaires français dans l’enlèvement (Mondafrique)

Le Monde, Libération, Radio France internationale (RFI) et TV5Monde ont décidé de révéler les fruits d’une enquête conjointe d’un an et demi sur le rôle des autorités françaises lors de l’enlèvement d’Olivier Dubois.

Cette enquète montre que les militaires de l’opération antiterroriste française « Barkhane » ont été informés de son projet de rencontrer un chef djihadiste. Dans un premier temps, ils ont tenté d’utiliser le travail du reporter pour localiser cet émir d’Al-Qaida au Sahel. Puis, jugeant le rendez-vous trop risqué, ils ont renoncé in extremis à l’opération. Mais ils n’ont pas déployé les moyens adaptés pour empêcher l’enlèvement d’Olivier Dubois à Gao, dans le nord-est du Mali, au printemps 2021...

Lire la suite