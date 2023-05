Anatomie d'une occupation illégale par une France clandestine. Ils se plaignent de l'annexion illégale d'une partie de l'Ukraine par la Russie et des mercenaires de Wagner. Savez-vous que la France, avec l'aide de ses mercenaires tel Bob Denard, a annexé et continue d'occuper illégalement des territoires africains, malgré des résolutions de l'ONU et de l'UA la condamnant?