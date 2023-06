Myocardite liée à la vaccination COVID-19 : une étude nationale coréenne (European Heart Journal)

Résumé



Objectifs : Une étude nationale complète sur l'incidence et les conséquences de la myocardite liée à la vaccination COVID-19 (MRV) est nécessaire.



Méthodes et résultats : Parmi les 44 276 704 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, l'incidence et l'évolution clinique des cas de myocardites reliées à la vaccination (MRV) confirmés par le comité d'experts de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies ont été analysées. La présence de la MRV contre la COVID-19 a été confirmée dans 480 cas (1,08 cas pour 100 000 personnes). L'incidence de la myocardite liée à la vaccination était significativement plus élevée chez les hommes que chez les femmes (1,35 vs. 0,82 pour 100 000 personnes, P < 0,001) et pour les vaccins ARNm que pour les autres vaccins (1,46 vs. 0,14 pour 100 000 personnes, P < 0,001). L'incidence de la myocardite liée à la vaccination était la plus élevée chez les hommes âgés de 12 à 17 ans (5,29 cas pour 100 000 personnes) et la plus faible chez les femmes âgées de plus de 70 ans (0,16 cas pour 100 000 personnes). La MRV sévère a été identifiée dans 95 cas (19,8 % de la MRV totale, 0,22 pour 100 000 personnes vaccinées), 85 admissions en unité de soins intensifs (17,7 %), 36 myocardites fulminantes (7,5 %), 21 oxygénations par membrane extracorporelle (4,4 %), 21 décès (4,4 %) et 1 transplantation cardiaque (0,2 %). Huit des 21 décès étaient des morts subites cardiaques (MSC) attribuables à la MRV prouvées par une autopsie, et tous les cas de MSC attribuables à la MRV étaient âgés de moins de 45 ans et avaient reçu des vaccins ARNm.



Conclusion : Bien que la VRM COVID-19 soit rare et que son évolution clinique soit relativement favorable, une VRM sévère a été observée dans 19,8 % de tous les cas de VRM. De plus, il convient de surveiller de près la survenue d'une MCS, complication potentiellement fatale de la vaccination contre la COVID-19...



