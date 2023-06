Un amiral déclare que les États-Unis sont prêts à combattre et à gagner la guerre contre la Chine (Libertarian Institute)

Un amiral déclare que les États-Unis sont prêts à combattre et à gagner la guerre contre la Chine

Article originel : Top Admiral Says US Ready to Fight and Win War with China

Par Connor Freeman

Libertarian Institute, 6.06.23

Le commandant de l'US Indo-Pacific Command, l'amiral John Aquilino, a souligné la position menaçante de l'armée à l'égard de la Chine lors d'un discours prononcé le mois dernier à l'occasion de la réunion annuelle du National Committee on US-China Relations (Comité national sur les relations sino-américaines). Ce groupe est connu pour encourager l'engagement entre les deux plus grandes économies du monde. Confirmant une fois de plus que la Maison Blanche a mis fin à la politique d'"ambiguïté stratégique" de longue date concernant Taïwan, M. Aquilino est allé jusqu'à déclarer que le président Joe Biden et le secrétaire à la défense Lloyd Austin l'avaient chargé de gagner une guerre contre la Chine si Pékin attaquait l'île. "Ce que je peux vous dire, c'est que le secrétaire et le président m'ont confié deux missions. La première est de prévenir ce conflit. La seconde est que, si j'échoue dans ma première mission, je dois être prêt à combattre et à gagner... l'armée étatsunienne est formée, entraînée, équipée, positionnée et prête à exécuter ces deux missions", a déclaré le chef de l'INDOPACOM... Lire la suite

Preserving a Legacy of Liberty and Peace in the Indo-Pacific | Admiral John C. Aquilino