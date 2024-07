Briser le silence : vérité et mensonges sur la guerre contre le terrorisme - John Pilger [Vidéo]

Breaking the Silence : Truth and Lies in the War on Terror (2003) - John Pilger / Briser le silence : vérité et mensonges dans la guerre contre le terrorisme (2003) - John Pilger Le documentaire tente de comparer les objectifs proclamés de la guerre contre le terrorisme avec, ce que Pilger voit, les échecs humanitaires dans des pays comme l’Afghanistan et l’Irak. Il affirme que les moudjahidines afghans et les Arabes afghans, y compris Oussama ben Laden, dont plus tard les Talibans et Al-Qaïda ont été créés, ont reçu le soutien des États-Unis et du MI6 britannique.

Six mois après l’invasion de l’Irak en mars 2003 et deux ans après l’invasion de l’Afghanistan en octobre 2001, le documentaire Breaking the Silence : Truth and Lies in the War on Terror a mis en évidence l’hypocrisie et le double standard des aventures étatsuniennes et britanniques de 2001-2003, qui ont entraîné la mort de plus d’un million de personnes.

Le documentaire s’ouvre sur une série de photographies de guerre obsédantes. Au cours du carnage, George W. Bush déclare : « Les États-Unis apporteront au peuple irakien de la nourriture, des médicaments et des fournitures, et la liberté. » Sa voix se dissout dans le ton aigu de son complice, Tony Blair, qui exalte ses actions comme « un combat pour la liberté » et « un combat pour la justice ».

Dans un village isolé d’Afghanistan, Pilger interroge Orifa, qui a perdu huit membres de sa famille, dont six enfants, lorsqu’un avion étatsunien a largué une bombe de 500 livres sur sa maison en briques de boue. À cela s’ajoute le fait que Bush dit au Congrès que les États-Unis sont « un ami du peuple afghan ». Peu de pays ont été moins aidés par les États-Unis – moins de trois pour cent de toute l’aide à l’Afghanistan est destinée à la reconstruction à partir des dommages causés par la guerre.