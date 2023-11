L'EI est de retour... et ils sont plus faux que jamais (Off Guardian)

L'EI est de retour... et ils sont plus faux que jamais

Article originel : ISIS are back…and they’re faker than ever.

Par Kit Knightly

Off Guardian, 16.08.23

Mais les choses ont commencé à s'emballer ces derniers jours. Le 11 août, CBS a rapporté que l'EI était à l'origine d'une embuscade en Syrie, tuant 20 soldats syriens. Le 12 août, le Washington Post a rapporté que l'ADF, une "filiale de l'EI" au Congo, devenait "de plus en plus meurtrière". Le 13 août, il a été rapporté que l'EI "déploie des crypto-monnaies pour poursuivre son règne de terreur". Oh, l'humanité ! Le 14 août, le gouvernement iranien a officiellement accusé l'EI d'une attaque terroriste présumée contre un sanctuaire à Shiraz, et TimesNow a rapporté qu'un "expert en fabrication de bombes" de l'EI planifiait un attentat en Inde.

Pas plus tard qu'hier, le Mirror a averti que l'EI et Al-Qaïda étaient "de retour en Afghanistan". Pendant ce temps, la police indonésienne a perquisitionné le domicile d'un suspect de terrorisme et a trouvé un drapeau de l'EI.



Cerise sur le gâteau, l'ONU a publié un rapport hier matin, avertissant que l'EI représentait toujours "une menace sérieuse", avec 5 000 à 7 000 combattants en Syrie et en Irak. Et au cas où quelqu'un serait curieux, ils ont également tenté d'expliquer l'absence d'activité d'ISIS ces dernières années. Ce n'était pas du tout parce que les élites mondiales avaient d'autres chats à fouetter (covides). Non, monsieur. Il s'agissait d'une stratégie "délibérément adoptée



pour réduire les attaques, afin de faciliter le recrutement et la réorganisation".

C'est logique, non ?

Mais le récit de l'EI n'a jamais fait cela.

En fait, l'EI a peut-être été le premier récit complètement faux, - des méchants de bande dessinée avec une portée impossible et des objectifs inconnus, un concept créé par des spécialistes du marketing et des entreprises de relations publiques plutôt qu'une quelconque réalité géopolitique.

Quelqu'un a manifestement jeté un tas d'argent à un groupe de cadres publicitaires et de mauvais scénaristes de télévision et leur a dit de faire des folies - et l'EI a vu le jour. Ils avaient des flottes de camions sveltes et assortis, toujours fidèles à la marque Toyota. Ils ne se déplaçaient jamais sans leur marque personnelle. Ils faisaient littéralement sortir en contrebande des centaines de tonnes de pétrole de Syrie chaque jour dans des convois de plusieurs kilomètres (ou même à dos de mule selon certains), qui étaient prétendument impossibles à repérer ou à arrêter, et se finançaient avec des tonnes d'antiquités volées qui n'ont jamais pu être saisies. Ils avaient des rapports de fin d'année brillants, des comptes bancaires et de médias sociaux qui n'étaient jamais fermés, leur propre application Android, un plan quinquennal pour la domination du monde. Et même leur propre monnaie.

Oh, mais ils n'ont jamais été ridicules. Ils n'ont jamais interféré avec le programme d'une élite vraiment importante. Et même eux ont toujours soutenu la vaccination des enfants. Autrefois, "I'EI" avait deux facettes. D'une part, il s'agissait d'une force mandataire soutenue par l'OTAN qui faisait la guerre au gouvernement syrien. Mais d'autre part, ils étaient les fantômes créés par ces cadres publicitaires et ces scénaristes ratés - pour effrayer les Occidentaux afin qu'ils accordent à leurs gouvernements des "pouvoirs d'urgence temporaires" ; une concoction élaborée de mèmes de méchants surchauffés conçus pour inciter à la peur et ouvrir la voie à un ordre du jour. Une "réalité" officielle qui n'a pratiquement rien de "réel" et qui ne résiste même pas à un examen approfondi.

On pourrait dire que l'EI était la Covid avant le Covid. Mais ils ont été laissés de côté lorsque la "pandémie" a précédé la Grande Réinitialisation et le récit du "monde uni". Dans leur nouvelle itération post-pandémique, l'EI n'est qu'un signe de plus que le "monde multipolaire" est un mensonge. Après tout, plutôt que de répandre la peur du mythique ISIS, les gouvernements de l'Inde ou de l'Afghanistan pourraient refuser de jouer le jeu et dénoncer l'ISIS comme une chimère soutenue par l'Occident. Quoi qu'il en soit, nous devrions nous demander "pourquoi voudraient-ils ramener la "guerre contre le terrorisme" maintenant ?" Il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a le mot D - distraction. Aucune autre explication n'est nécessaire. Deuxièmement, il y a... un autre mot en D - dégâts contrôlés. Ils ont joué leurs cartes Covid en pensant se débarrasser de la situation et quitter la table, mais le jeu n'est pas terminé et ils doivent trouver d'autres as. Troisièmement, il y a... bon sang... un autre mot en D - la division. Tout comme la guerre culturelle, la guerre en Ukraine et d'autres sujets brûlants, la "guerre contre le terrorisme" peut être utilisée pour désintégrer davantage le nouveau mouvement anti-establishment créé par le canular de la Covid. En le divisant selon les vieilles lignes de parti.

L'histoire n'a peut-être pas encore été révélée. Une longue escroquerie élaborée. Peut-être que quelqu'un suggérera une "armée antiterroriste" des Nations unies ou une autre législation internationale - quelque chose comme le document de conception de l'initiative de sécurité mondiale de la Chine, peut-être - et nous ferons un pas de plus sur la voie d'un gouvernement mondial. Peut-être que l'on découvrira que l'EI est anti-vaxxiste, ou qu'une nouvelle "législation anti-terroriste" sera proposée pour combattre I'EI, mais qu'elle contiendra des clauses concernant la "désinformation médicale", le "sentiment anti-gouvernemental" ou les "théories de la conspiration" cachées dans le texte. Il ne s'agit que de suppositions, bien sûr, mais que l'une, l'ensemble ou aucune de ces théories s'avère vraie, le retour soudain de l'EI dans l'histoire à cette heure tardive pue encore un autre mot en D : le désespoir.