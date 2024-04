Comment la CIA et le MI6 ont créé l'Etat islamique (ICH)

Comment la CIA et le MI6 ont créé l'Etat islamique

Article originel : How CIA and MI6 Created ISIS

Par Kit Klarenberg

ICH, 30.03.24 Contrairement à leur image dominante, inspirée purement par le fondamentalisme religieux, Daech (EI) est principalement un engin de guerre à louer.

Dans les 24 heures qui ont suivi l’horrible fusillade du 22 mars à l’hôtel de ville de Crocus à Moscou, qui a fait au moins 137 morts innocents et 60 blessés graves, les responsables étatsuniens ont imputé le massacre à l'Etat islamique-K (EIK), la branche sud-asiatique de Daech ou de l'EI. Pour beaucoup, la célérité de l’attribution a soulevé des soupçons que Washington cherchait à détourner de manière décisive l’attention du public occidental et du gouvernement russe des coupables réels – que ce soit l’Ukraine et/ou la Grande-Bretagne, le principal sponsor par procuration de Kiev.

Tous les détails sur la façon dont les quatre tireurs ont été recrutés, dirigés, armés et financés, et par qui, n’ont pas encore émergé. Les méthodes d’interrogatoire sauvages auxquelles ils ont été soumis, et sans doute continuent d’être soumis, ont pour but de surprendre cette information vitale et d’autres. Les tueurs pourraient finir par faire de fausses confessions. Quoi qu’il en soit, ils n’ont probablement aucune idée de qui ou de quoi a commandité leurs actions monstrueuses. Contrairement à leur image dominante, inspirée purement par le fondamentalisme religieux, Daech (ou l'EI) est principalement une arme à feu à louer. À tout moment, ils agissent à la demande d’un éventail de donateurs internationaux, liés par des intérêts communs. Le financement, les armes et les ordres atteignent ses combattants de manière détournée et opaque. Il y a presque invariablement couche sur couche de découpes entre les auteurs d’une attaque revendiquée par le groupe, et ses orchestrateurs et financiers ultimes. Étant donné que l’EI-K est actuellement opposé à la Chine, à l’Iran et à la Russie – en d’autres termes, les principaux adversaires de l’Empire étatsunien – il incombe de revoir les origines de Daech (EI). Émergeant apparemment de nulle part il y a un peu plus d’une décennie, avant de dominer les grands titres des médias et la conscience publique occidentale pendant plusieurs années avant de disparaître, à un moment donné, le groupe a occupé de vastes étendues du territoire irakien et syrien, déclarant un « État islamique », qui a émis sa propre monnaie, ses passeports et ses propres plaques d’immatriculation.

Des interventions militaires dévastatrices lancées indépendamment par les États-Unis et la Russie ont anéanti cette construction démoniaque en 2017. La CIA et le MI6 ont sans doute été immensément soulagés. Après tout, des questions extrêmement embarrassantes sur la façon dont Daech a été complètement éteint. Comme nous le verrons, le groupe terroriste et son califat n’ont pas émergé à la manière de la foudre par une nuit noire, mais en raison d’une politique dévouée et déterminée élaborée à Londres et à Washington, mise en œuvre par leurs agences d’espionnage.

« Continuellement hostile » RAND est un « groupe de réflexion » très influent dont le siège social est à Washington. Financé à hauteur de près de 100 millions de dollars par an par le Pentagone et d’autres entités gouvernementales étatsuniennes, il diffuse régulièrement des recommandations sur la sécurité nationale, les affaires étrangères, la stratégie militaire et les actions secrètes et ouvertes à l’étranger. Ces déclarations sont le plus souvent adoptées par la suite. Par exemple, un document RAND de juillet 2016 sur la perspective d’une « guerre avec la Chine » prévoyait la nécessité de doter l’Europe de l’Est de soldats étatsuniens avant un conflit « chaud » avec Pékin, car la Russie se rangerait sans aucun doute du côté de son voisin et allié dans un tel conflit. Il fallait donc immobiliser les forces de Moscou à ses frontières. Six mois plus tard, des dizaines de soldats de l’OTAN sont arrivés dans la région, apparemment pour contrer « l’agression russe ». De même, en avril 2019, RAND a publié Extending Russia. Il a établi « une gamme de moyens possibles » pour « inciter la Russie à s’étendre davantage » afin de « miner la stabilité du régime ». Ces méthodes comprenaient : fournir une aide létale à l’Ukraine; accroître le soutien des États-Unis aux rebelles syriens; promouvoir le « changement de régime au Bélarus »; exploiter les « tensions » dans le Caucase; neutraliser « l’influence russe en Asie centrale » et en Moldavie. La plupart de ces événements se sont produits par la suite. Dans ce contexte, Unfolding The Long War de RAND, publié en novembre 2008, est une lecture inquiétante. Il a exploré les moyens de poursuivre la guerre mondiale contre le terrorisme une fois que les forces de la coalition ont officiellement quitté l’Irak, conformément aux termes d’un accord de retrait signé par Bagdad et Washington le même mois. Par définition, ce développement menaçait la domination d'anglo-saxonne sur les ressources pétrolières et gazières du golfe Persique, qui demeureraient « une priorité stratégique » lorsque l’occupation serait officiellement terminée.

« Cette priorité interagira fortement avec celle de poursuivre la longue guerre », a déclaré RAND. Le groupe de réflexion a ensuite proposé une stratégie de « diviser pour mieux régner » afin de maintenir l’hégémonie étatsunienne en Irak, malgré le vide de pouvoir créé par le retrait. Sous ses auspices, Washington exploiterait « les failles entre les divers groupes salafistes djihadistes [irakiens] pour les retourner les uns contre les autres et dissiper leur énergie sur les conflits internes », tout en « soutenant des gouvernements sunnites faisant autorité contre un Iran continuellement hostile » : « Cette stratégie repose largement sur l’action secrète, les opérations d’information, la guerre non conventionnelle et le soutien aux forces de sécurité autochtones… Les États-Unis et leurs alliés locaux pourraient utiliser des djihadistes nationalistes pour lancer des campagnes par procuration afin de discréditer les djihadistes transnationaux aux yeux de la population locale… Ce serait une façon peu coûteuse de gagner du temps… jusqu’à ce que les États-Unis puissent retourner toute leur attention sur [la région]. Les dirigeants étatsuniens pourraient également choisir de tirer parti du conflit chiite-sunnite qui perdure… en prenant le parti des régimes sunnites conservateurs contre les mouvements d’autonomisation chiites dans le monde musulman. »

« Grand danger » C’est ainsi que la CIA et le MI6 ont commencé à soutenir les « djihadistes nationalistes » dans toute l’Asie occidentale. L’année suivante, Bachar al-Assad a rejeté une proposition qatarie visant à acheminer directement les vastes réserves de gaz de Doha vers l’Europe, via un pipeline de 10 milliards de dollars, long de 1500 kilomètres, couvrant l’Arabie saoudite, la Jordanie, la Syrie et la Turquie. Comme l’ont largement documenté les câbles diplomatiques publiés par WikiLeaks, les services de renseignement étatsuniens, israéliens et saoudiens ont immédiatement décidé de renverser Assad en fomentant une rébellion locale et ont commencé à financer des groupes d’opposition à cette fin. Cet effort est devenu suralimenté en octobre 2011, le MI6 redirigeant des armes et des combattants extrémistes de Libye vers la Syrie, à la suite du meurtre télévisé de Mouammar Kadhafi. La CIA a supervisé cette opération, en utilisant les Britanniques comme un bras de fer pour éviter d’informer le Congrès de ses machinations. Ce n’est qu’en juin 2013, avec l’autorisation officielle du président de l’époque, Barack Obama, que les connivences de camouflage de l’Agence à Damas se sont officialisées – puis admises – sous le titre de « Timber sycamore». À l’époque, les responsables occidentaux qualifiaient universellement leurs supplétifs syriens de « rebelles modérés ». Pourtant, Washington était bien conscient que ses substituts soient des extrémistes dangereux, cherchant à tailler un califat fondamentaliste hors du territoire qu’ils occupaient. Un rapport publié en août 2012 par la Defense Intelligence Agency (DIA) des États-Unis en vertu des lois sur la liberté d’information fait observer que les événements à Bagdad « prenaient clairement une direction sectaire », avec des groupes salafistes radicaux « les principales forces à l’origine de l’insurrection en Syrie ».

Ces factions comprenaient la branche irakienne d’Al-Qaïda (AQI) et sa branche parapluie, l’État islamique d’Irak (EI). La paire a ensuite formé Daech (EI), une perspective que le rapport de la DIA a non seulement prédite, mais qui semble avoir été approuvée : « Si la situation s’effondre, il est possible d’établir une principauté salafiste déclarée ou non déclarée dans l’est de la Syrie… C’est exactement ce que veulent les puissances d’appui à l’opposition pour isoler le régime syrien… L’EI pourrait également déclarer un État islamique par son union avec d’autres organisations terroristes en Irak et en Syrie, ce qui créerait un grand danger. »

Malgré ces graves préoccupations, la CIA a inexorablement envoyé de vastes cargaisons d’armes et d’argent aux « rebelles modérés » de la Syrie, sachant bien que cette « aide » finirait presque inévitablement entre les mains de Daech (EI). En outre, la Grande-Bretagne a simultanément mené des programmes secrets coûtant des millions de dollars pour former les paramilitaires de l’opposition à l’art de tuer, tout en fournissant une assistance médicale aux djihadistes blessés. Londres a également fait don de plusieurs ambulances, achetées au Qatar, à des groupes armés dans le pays.

Quand François Hollande était fier d'armer les rebelles "modérés" syriens

Des documents divulgués indiquent que le risque de perte d’équipement et de personnel formé à la suite de ces efforts au profit d’Al-Nosra, de Daech et d’autres groupes extrémistes en Asie de l’Ouest a été jugé inévitablement « élevé » par les services de renseignement britanniques. Pourtant, il n’y avait aucune stratégie concomitante pour contrer ce danger, et les programmes illicites se sont poursuivis rapidement. Presque comme si la formation et l’armement de Daech (EI) étaient précisément le résultat souhaité.

Traduction SLT

