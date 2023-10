Le « vaccin contre la Covid » Sputnik V de la Russie est maintenant officiellement inutile. Les Russes se sont vu promettre un vaccin « mis à jour » mais ne seront pas autorisés à voir les données des essais (Off Guardian)

Le « vaccin contre la Covid » Sputnik V de la Russie est maintenant officiellement inutile. Les Russes se sont vu promettre un vaccin « mis à jour » mais ne seront pas autorisés à voir les données des essais

Article originel : Russia’s Sputnik V “Covid vaccine” is now officially useless Russians promised “updated” vaccine but won’t be allowed to see trial data

Par Riley Waggaman

Off Guardian, 29.10.23

Les Russes se sont vu promettre un vaccin « mis à jour » mais ne seront pas autorisés à voir les données des essais.