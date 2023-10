En direct. Chaos total à Gaza : des centaines de bâtiments "entièrement détruits". Gaza-ville: "champ de bataille". Erdogan: "arrêter cette folie" "Israël est un criminel de guerre". Echange de tirs entre Hezbollah et FDI: 29.000 déplacés au Liban. US et Israël isolés à l'ONU. 7703 morts à Gaza dont 3595 enfants. Manifestations en Israël contre la guerre à Gaza

Il a confirmé que les forces de Tsahal sont entrées sur le territoire du nord de la bande de Gaza et ont étendu l’activité terrestre avec d’importantes attaques aériennes et maritimes

Des commandants du Hamas ont été tués - y compris selon Hagari un "participant majeur" dans le massacre du 7 octobre

Les troupes israéliennes étaient "toujours sur le terrain et continuent la guerre", a-t-il ajouté, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de victimes pour l’armée israélienne

Les efforts humanitaires à Gaza seraient également étendus aujourd’hui avec plus de vivres, d’eau et de médicaments autorisés aujourd’hui, a déclaré Hagari

Ailleurs, dans le nord d’Israël, Hagari a expliqué que les forces ont attaqué une infrastructure militaire du Hezbollah en réponse aux tirs visant Israël

Jusqu’à présent, l’armée a informé les familles de "311 soldats de Tsahal tombés et 229 otages", a déclaré Hagari

Le retour des otages au pays reste un "effort national suprême"