Guerre israélo-palestinienne : Ne vous laissez pas abuser. Biden est totalement acquis au génocide à Gaza (ICH)

Guerre israélo-palestinienne : Ne vous laissez pas abuser. Biden est totalement acquis au génocide à Gaza

Article originel : Israel-Palestine war: Don’t be fooled. Biden is fully signed up to genocide in Gaza

Par Jonathan Cook

ICH, 19.11.23

La Maison Blanche a besoin d'une couverture pour masquer sa complicité. En désespoir de cause, elle ressuscite une fois de plus la solution à deux États, morte depuis longtemps