Le Hamas tient bon à Gaza malgré les efforts de l'armée israélienne selon des médias israéliens (The Cradle)

Le Hamas se maintient à Gaza malgré les efforts de l'armée selon des médias israéliens

Article originel : Hamas holds strong in Gaza despite army's best efforts: Israeli media

The Cradle, 2.11.23

Dix-huit soldats israéliens ont été tués à l'intérieur de la bande de Gaza, et l'armée est confrontée à de nombreuses difficultés à mesure qu'elle s'enfonce dans la bande.