À la Maison-Blanche de Joe Biden, les doutes sur la guerre de Gaza commencent à s'insinuer (The Intercept)

Jusqu'à la semaine dernière, Miguel Sanchez était à la fois membre du conseil municipal de Providence et représentant des électeurs du gouverneur démocrate Daniel McKee. Il n'a plus que l'une de ces deux fonctions : M. McKee a renvoyé M. Sanchez pour son opposition publique à la guerre à Gaza et son soutien à un cessez-le-feu. M. Sanchez avait présenté au conseil municipal une résolution, adoptée à l'unanimité, condamnant "le terrorisme et le nettoyage ethnique".



Jeudi soir, le conseil municipal a adopté une nouvelle résolution, cette fois-ci appelant explicitement à un cessez-le-feu, devenant ainsi le premier conseil municipal à en préconiser un - ou du moins l'un des premiers. (Vérifiez mes dires si votre conseil municipal en a adopté un ; il semblerait que Richmond, en Californie, l'ait fait).