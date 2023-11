Les frappes aériennes israéliennes mettent à nouveau l'aéroport de Damas hors service (AFP)

Les frappes aériennes israéliennes mettent à nouveau l'aéroport de Damas hors service

Article originel : Israeli Airstrikes Put Damascus Airport Out of Service Again

AFP/ Voice of America, 26.11.23

Des frappes aériennes israéliennes ont rendu l'aéroport de Damas inopérant quelques heures seulement après la reprise des vols à la suite d'une attaque similaire le mois dernier, a déclaré un observateur de la guerre, alors que les médias d'État ont également fait état de l'attaque.

"Dimanche après-midi, des avions de guerre israéliens ont effectué un nouveau raid visant l'aéroport international de Damas, le mettant à nouveau hors service", a déclaré l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé en Grande-Bretagne...



