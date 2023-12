Alors qu'Israël semble perdre sa bataille contre la résistance palestinienne, Biden doit venir à la rescousse d'Israël - et de lui-même (Moon of Alabama)

Biden doit venir à la rescousse d'Israël - et de lui-même

Moon of Alabama, 28.12.23

Pour l'instant, Israël semble avoir perdu sa guerre contre la résistance palestinienne.

La tentative de prise d'otages du 7 octobre par le Hamas et le Djihad islamique a été couronnée de succès. L'indignation des Israéliens aurait dû être dirigée contre le gouvernement israélien et son armée pour leur réaction chaotique. Ils ont probablement tué plus d'Israéliens que le Hamas.

Mais l'indignation a plutôt été dirigée contre l'ennemi extérieur. En l'occurrence, tous les Palestiniens.

Un Israël uni a exhorté son gouvernement à se venger. L'objectif annoncé du gouvernement est d'éliminer le Hamas. Or, il est impossible de le faire à un mouvement social profondément enraciné dans la société. Le véritable objectif est d'expulser tous les Palestiniens de Gaza, soit en les tuant, soit en les jetant dans un pays étranger. Il s'ensuivrait une tentative d'expulsion de tous les Palestiniens de Cisjordanie avant de capturer et d'annexer le sud du Liban.

Le gouvernement israélien veut toujours satisfaire son peuple mais n'a aucun moyen d'y parvenir.

Pendant ce temps, la résistance contre Israël, mise en place par l'Iran depuis plusieurs décennies, intensifie sa riposte. Elle vise à faire pression sur Israël pour qu'il reconnaisse sa défaite et libère les Palestiniens de leurs occupants sionistes.

Changer l'esprit d'une société nécessite une réponse lente et longue. Dans le nord, le Hezbollah intensifie lentement son combat contre l'armée israélienne. Quelque 100 000 civils israéliens ont fui la zone frontalière. Le mouvement Ansar Islam au Yémen a bloqué le trafic maritime vers le port israélien d'Eilat. La tentative des États-Unis de contrer cette situation a échoué :

Bien que les États-Unis aient qualifié les tensions de la mer Rouge de "défi international" nécessitant une réponse unie, le soutien initial de la coalition était limité, avec seulement 10 pays, dont Bahreïn en tant que seul État arabe. Le Pentagone a ensuite annoncé que 20 pays avaient rejoint la coalition, la Grèce et l'Australie faisant partie des nouveaux membres.,.

La France, l'Espagne et l'Italie ont décliné leur participation à l'alliance, ce qui constitue un revers pour les États-Unis.

Les résistances locales en Irak et en Syrie attaquent les troupes étatsuniennes déployées dans ces pays. Tant que leurs troupes seront présentes, les États-Unis ne pourront rien faire pour les en empêcher.