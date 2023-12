Comment Israël fait tenir 1,8 millions de Palestiniens dans une zone de la taille d'un aéroport (Al Jazeera)

Comment Israël fait tenir 1,8 millions de Palestiniens dans une zone de la taille d'un aéroport

Article originel : How Israel is squeezing 1.8 million Palestinians into an airport-sized area

Al Jazera 6.12.23



Israël a déclaré qu'une zone plus petite que l'aéroport d'Heathrow était un espace sûr pour les personnes déplacées de Gaza.

L'armée israélienne a demandé aux habitants palestiniens de Gaza d'évacuer vers une partie de la ville d'al-Mawasi, dans le sud de la bande assiégée, la désignant comme un espace sûr.

Cette directive intervient alors qu'Israël a intensifié ses bombardements sur le sud de la bande de Gaza, en particulier autour de la ville de Khan Younis, qui, selon l'armée israélienne, abrite des dirigeants du Hamas...

Lire la suite