Gaza : Al-Shifa n'était décidément pas le QG central du Hamas. Histoire d'une opération de propagande militaire relayée par de nombreux médias (Arrêt sur images)

Ce contenu est extrait du dernier épisode de notre émission Proxy. Elle est diffusée en direct un mardi sur deux à partir de 17 h 30 sur notre chaîne Twitch.

L'armée israélienne a causé d'innombrables souffrances en attaquant, puis en occupant l'hôpital Al-Shifa, de loin le plus important et le mieux équipé de la bande de Gaza. La justification, depuis le début de l'opération visant la partie nord de l'enclave ? Le sous-sol de l'hôpital abritait le quartier général central du Hamas à Gaza, répétaient les militaires depuis plusieurs semaines, plans et visuels en trois dimensions à l'appui, diffusés et relayés comme des informations par de nombreux médias dans le monde. Mais lorsque l'armée se rapproche de l'hôpital, puis commence à montrer les premiers tunnels, avant d'enfin proposer une exploration du complexe souterrain existant réellement, patatras, l'affirmation semble s'effondrer...

