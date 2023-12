Les États-Unis ont fourni en urgence de nouvelles capacités aux F-35 à Israël après l'attaque du Hamas (DefenseOne)

Les États-Unis ont fourni en urgence de nouvelles capacités aux F-35 à Israël après l'attaque du Hamas

Article originel : US rushed new F-35 capabilities to Israel after Hamas attack

Par Audrey Decker

The Defense one, 12.12.23



Les responsables du Pentagone affirment qu'ils fournissent "un soutien sans précédent aux utilisateurs de F-35 en Israël".



Le Pentagone a fourni à Israël des fichiers informatiques spéciaux contenant des informations détaillées sur les menaces ennemies afin d'aider la flotte de F-35 du pays, qu'il utilise contre le Hamas.

À la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les États-Unis ont transmis à Israël des fichiers de données de mission F-35 en une semaine, une semaine et demie, a déclaré le chef des acquisitions du Pentagone, Bill LaPlante, lors d'une audition de la sous-commission des forces aériennes et terrestres tactiques de la Chambre des représentants. Les fichiers de données de mission sont essentiellement le cerveau de l'avion, un vaste système de données contenant des informations sur les menaces.

La flotte israélienne de F-35 a réalisé des performances "absolument remarquables" dans la guerre contre le Hamas, a déclaré le lieutenant-général Michael Schmidt, responsable du programme F-35, lors de l'audition, soulignant les taux de capacité de mission "élevés" de l'avion au Moyen-Orient, un point sur lequel les opérateurs de F-35 du Pentagone ont eu du mal à s'entendre.

"Nous avons ajouté des capacités à cet avion en très peu de temps et notre équipe fait tout ce qu'elle peut pour continuer à faire avancer les choses", a déclaré M. Schmidt...

