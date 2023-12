Les Yéménites savent que les États-Unis bluffent... Voici pourquoi (ICH)

Les Yéménites savent que les États-Unis bluffent... Voici pourquoi

Article originel : The Yemenis Know the U.S. Is Bluffing… Here’s Why

Par Finian Cunningham

ICH, 25.12.23

Les Etats-Unis savent que les Yéménites sont un peuple qui n'a peur de rien et qui ne bluffent pas. En revanche, les Yéménites savent que les Etatsuniens bluffent.

Les États-Unis ont annoncé cette semaine la création d'une force navale multinationale pour contrer le blocus de la mer Rouge par le Yémen. Ils ont également prévenu qu'ils étaient prêts à effectuer des frappes militaires en représailles contre le pays arabe. Les enjeux sont considérables. En contrôlant l'étroit détroit de Bab el-Mandeb, qui débouche sur l'océan Indien, les Yéménites contrôlent la route maritime mondiale de la mer Rouge, d'une importance vitale. L'impact de la fermeture de ce point d'étranglement sur le commerce mondial est énorme. C'est pourquoi les Etatsuniens et leurs alliés européens sont passés à l'action en menaçant de prendre des mesures de rétorsion. En réponse, les forces armées yéménites, alliées au mouvement rebelle Houthi, ont envoyé promener les Etatsuniens.



Les Yéménites ont averti qu’ils ont des missiles balistiques pour couler tout navire de guerre ou sous-marin que les États-Unis et leurs alliés déploient dans la région. Les Yéménites ont ajouté qu’ils continueraient à bloquer les cargos utilisant la route de la mer Rouge jusqu’à ce que le génocide à Gaza s’arrête.

Au cours de la dernière semaine, le Yémen a intensifié son interdiction des cargos tentant de transiter par la route de la mer Rouge. Plusieurs grands conglomérats de transport maritime ont confirmé que leurs navires sont réacheminés autour du continent africain. Les coûts de transport supplémentaires et la perturbation des chaînes d’approvisionnement augmentent déjà l’inflation des prix dans les économies occidentales, ce qui ajoute aux difficultés économiques déjà douloureuses et aux dommages politiques pour les gouvernements méprisés par les populations en difficulté.

Les Yéménites affirment qu'ils ne visent que les navires liés à Israël, mais il semble que la détérioration des conditions de sécurité dans l'étroit corridor maritime décourage toutes les compagnies maritimes. Le détroit de Bab el-Mandeb, large de 32 kilomètres, chevauche le Yémen et la Corne de l'Afrique. Des centaines de porte-conteneurs et de pétroliers l'empruntent chaque jour pour transporter des marchandises de l'Asie vers l'Europe en passant par la mer Rouge et le canal de Suez, l'autre point d'étranglement situé plus au nord, en Égypte. La fermeture d'un point d'étranglement entraîne la fermeture de l'ensemble de la route. Les États-Unis ont tenté de présenter la force opérationnelle de la marine comme une opération de maintien de l'ordre visant à protéger le commerce international et la liberté de navigation. Les Yéménites, quant à eux, ont déclaré que leur perturbation de la navigation affiliée à Israël était une action légitime de solidarité avec les Palestiniens.

Le secrétaire d'État étatsunien Lloyd Austin a annoncé la nouvelle coalition navale, baptisée "Opération Prosperity Guardian". "La récente escalade des attaques inconsidérées des Houthis en provenance du Yémen menace la libre circulation du commerce, met en danger des marins innocents et viole le droit international. La mer Rouge est une voie navigable essentielle à la liberté de navigation et un corridor commercial majeur qui facilite le commerce international. Les pays qui cherchent à faire respecter le principe fondamental de la liberté de navigation doivent s'unir pour relever le défi posé par cet acteur non étatique qui lance des missiles balistiques et des véhicules aériens sans équipage (UAV) sur des navires marchands de nombreuses nations qui transitent légalement dans les eaux internationales". Mohammed Abdel-Salam, porte-parole des rebelles houthis du Yémen, a réagi en ces termes : "La coalition formée par les États-Unis vise à protéger Israël et à militariser la mer Rouge sans aucune justification, et elle n'empêchera pas le Yémen de poursuivre ses opérations légitimes de soutien à Gaza. Nous ne faisons pas de démonstration de force contre qui que ce soit [à l'exception d'Israël]. Quiconque cherche à étendre le conflit doit assumer les conséquences de ses actes".

Les Etatsuniens tentent de faire croire que les Yéménites agissent comme des pirates de mer criminels et que la force opérationnelle dirigée par les États-Unis sert noblement les intérêts du commerce international et de la navigation pacifique. Washington et ses alliés ne peuvent pas admettre publiquement que leurs actions visent à soutenir Israël. L'offensive génocidaire sur Gaza depuis le 7 octobre, au cours de laquelle près de 20 000 civils ont été assassinés, est politiquement intenable pour les alliés occidentaux d'Israël. La task force navale lancée par les Etats-Unis cette semaine comprend neuf autres nations : Grande-Bretagne, France, Italie, Pays-Bas, Espagne, Norvège, ainsi que les Seychelles et Bahreïn. Ces deux derniers pays sont des parties non occidentales symboliques qui donnent l'impression qu'il ne s'agit pas ouvertement d'une coalition impérialiste occidentale. C'est à Bahreïn que la cinquième flotte de la marine étatsunienne est basée dans le golfe Persique, et il est donc logique que cette petite monarchie soit incluse dans la simple logistique. Toutefois, le fait marquant est qu'aucune autre nation arabe du Golfe n'est impliquée dans la force opérationnelle. L'Égypte est également absente, bien qu'il s'agisse d'un important pays côtier de la mer Rouge, tout comme l'Arabie saoudite. Leur absence dément la justification officielle des États-Unis. Si l'opération Prosperity Guardian visait réellement à protéger le commerce et la navigation internationale, pourquoi les États arabes de la mer Rouge ne s'y associent-ils pas ? Bien entendu, ils ne le font pas, car le véritable objectif de la task force est d'aider Israël.

L'énigme la plus aiguë, mais non exprimée, est que si les États arabes rejoignaient la force navale dirigée par les États-Unis, cela serait politiquement fatal pour les dirigeants de ces États. Ils seraient perçus par leurs populations comme soutenant l'agression israélienne soutenue par l'Occident et le génocide des Palestiniens. Cela rendrait les alliés arabes des Etats-Unis instables à cause des révoltes internes et risquerait peut-être même de les faire s'effondrer complètement. Les piliers arabes de l'empire étatsunien risquent de s'effondrer. Si les Saoudiens et les Égyptiens patrouillaient dans la mer Rouge avec des navires de guerre étatsuniens, les Yéménites ne manqueraient pas de tirer des missiles sur Riyad et Le Caire en guise de représailles. Après tout, les Yéménites ont combattu l'Arabie saoudite pendant huit ans à partir de 2015, lorsque les Saoudiens étaient soutenus militairement par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les Yéménites ont été invaincus et les Saoudiens ont été contraints de conclure une trêve précaire au cours de l'année écoulée. Les Saoudiens ne veulent apparemment pas retomber dans une guerre avec le Yémen qui a été financièrement ruineuse pour eux.

Le président des États-Unis Joe Biden fait face à une lutte serrée pour sa réélection dans moins de 11 mois. Les sondages montrent qu’il a perdu contre le candidat républicain Donald Trump. C’est un signe de l’impopularité de Biden. La dernière chose que souhaite Biden est de torpiller ses chances électorales en lançant une guerre plus large au Moyen-Orient impliquant directement les forces étatsuniennes. Surtout si les Yéménites commencent à envoyer des navires de guerre étatsuniens au fond de la mer Rouge ou de l’océan Indien. Si les États-Unis ripostent sérieusement contre les Yéménites, le conflit s’intensifiera probablement, l’Iran entrant dans la mêlée pour soutenir leur allié, le Yémen. C’est pourquoi, comme le note cet article de l’AP, le Pentagone danse curieusement sur une tête d’épingle au-dessus de la mer Rouge. Washington est à bout de souffle, essayant de parler dur mais finalement hésitant à utiliser sa puissance de feu. Les États-Unis ont un porte-avions, l’USS Dwight Eisenhower, dans le golfe d’Aden, près du Yémen. Mais pour une raison quelconque, il a gardé une distance avec les navires yéménites en maraude.

Les Yéménites savent qu’ils ont une cause juste moralement et légalement pour aider les Palestiniens contre le génocide israélien soutenu par les États-Unis. Les Yéménites endurcis ont également fait preuve de courage et de résilience face à une guerre d’agression saoudienne soutenue par l’Occident. Washington sait que les Yéménites sont un peuple qui n’a pas peur et qui ne bluffe pas. En revanche, les Yéménites savent que les Etatsunien bluffent. Bab el-Mandeb signifie « la porte des larmes ». Ce sont les Etatsuniens et leurs alliés fourbes qui verseront les larmes.