[Vidéo] La Corée du Sud et le Japon apparaissent comme des champs de bataille clés dans la stratégie étatsunienne contre la Chine (MintPress News)

Alors que la Chine continue de croître et que les États-Unis tentent de dominer le monde, l’Asie du Nord-Est devient un champ de bataille de plus en plus crucial. Les États-Unis tentent d’encercler la Chine avec un réseau de centaines de bases militaires tout en construisant une alliance militaire trilatérale avec la Corée du Sud et le Japon. Mais beaucoup dans ces pays veulent se libérer de la domination américaine. Le MintCast d'aujourd'hui se concentre sur le Japon et la Corée et sur la profondeur avec laquelle les États-Unis ont façonné et façonné la politique intérieure de ces pays. Notre invité d'aujourd'hui est Tim Shorrock , écrivain et commentateur qui couvre la région depuis les années 1970. Ayant grandi au Japon, Tim couvre la Corée pour le magazine The Nation depuis 1983. Ses écrits peuvent également être consultés sur son site Web personnel, TimShorrock.com .

Alors que le Japon est souvent présenté comme un modèle de démocratie et de société stable avec de faibles taux de criminalité et d’inégalités, sous la surface, une autre histoire peut également être racontée. Les États-Unis occupent la nation insulaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 54 000 soldats stationnés dans 120 bases militaires. Washington s'est également fortement immiscé dans la politique japonaise, finançant et soutenant le Parti libéral-démocrate (PLD), qui est resté au pouvoir presque sans interruption depuis les années 1950. En retour, le LDP permet à l’armée américaine de faire ce qu’elle veut au Japon. Comme l'a noté Shorrock :

Il s’agit du gouvernement le plus loyal, le plus servile et le plus pro-américain au monde, le LDP. Ils feront tout pour satisfaire le besoin américain de bases militaires et d’hégémonie dans la région. C'est pathétique de voir ce qui se passe à Okinawa. C'est le LDP qui construit la nouvelle base maritime américaine, là où il y a eu toutes ces protestations.»

« Il est difficile de qualifier un pays de souverain lorsque l'armée d'un autre pays contrôle son espace aérien », a-t-il ajouté. De même, la Corée du Sud est souvent présentée comme une « bonne » nation moderne et efficace plutôt que comme une « mauvaise » Corée du Nord autoritaire. Mais là encore, la réalité est bien plus trouble. Pendant une grande partie de son histoire, le Sud a été gouverné par une dictature militaire brutale qui a massacré ses opposants progressistes, ouvrant la voie à un climat de peur à travers le pays. Même si la dictature a disparu, bon nombre de ses lois antidémocratiques demeurent. L’une est la loi sur la sécurité nationale, qui permet effectivement au gouvernement de poursuivre en justice tout opposant politique de gauche (y compris les militants des droits de l’homme ou les syndicalistes) sous prétexte qu’ils sont de mèche avec le Nord communiste. Et comme le Japon, la Corée du Sud a été occupée par les États-Unis, qui y maintiennent encore aujourd’hui des dizaines de milliers de soldats. La présence américaine constitue un facteur majeur entravant la possibilité d’une unification coréenne. Comme Shorrock l'a dit à l'animateur de MintCast, Alan MacLeod :

Les États-Unis ont toujours été contre l’unification. Ils voulaient que la partie sud de la Corée fasse partie de leur empire et soit reliée au Japon. C’est l’objectif de cette alliance trilatérale : maintenir les forces américaines là-bas, pour ainsi dire pour toujours.»

Pour Shorrock, l'unification reste une possibilité. Mais pour que cela fonctionne, il faudrait que la Corée soit débarrassée des troupes étrangères. Et les seules troupes étrangères présentes sont américaines. À partir de là, les deux hommes ont discuté de la Corée du Nord, de la Chine et du rôle des États-Unis dans la déstabilisation de la région.







* Alan MacLeod est rédacteur principal pour MintPress News. Après avoir terminé son doctorat en 2017, il a publié deux livres : Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting and Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent , ainsi qu'un certain nombre d' articles universitaires . Il a également contribué à FAIR.org , The Guardian , Salon , The Grayzone , Jacobin Magazine et Common Dreams .