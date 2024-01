De nombreux manifestants interrompent un meeting de Biden aux cris de "Génocide Joe" et "Stop Genocide" (Vidéos)

"Genocide Joe": Joe Biden Campaign Event in Virginia Interrupted by Multiple Protesters

Biden Heckled At Least 11 Times By Pro-Palestinian Activists; Watch How U.S. President Responded / Joe Biden chahuté au moins 11 fois par des militants pro-palestiniens ; regardez comment le président étatsunien a réagi Le président étatsunien Joe Biden a été confronté à des protestations de la part de sympathisants pro-palestiniens lors d'un rassemblement en faveur du droit à l'avortement en Virginie, le 13 janvier 2024. Joe Biden a été interrompu près d'une douzaine de fois au milieu des chants "Joe le génocidaire", "cessez le feu" et "combien d'enfants ont été tués". Regardez cette vidéo pour en savoir plus.