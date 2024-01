Israël et ses complices occidentaux veulent accélérer le génocide en coupant les financements de l’UNRWA (AL Mayadeen)

Plusieurs responsables des Nations unies ont publié des déclarations condamnant la décision de ne plus financer l’UNRWA, estimant que cela aggrave les souffrances des Palestiniens.

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a affirmé dans un post sur X/Twitter que la décision de certains pays de suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Gaza est une forme de punition collective qui place les Palestiniens dans des situations encore plus désastreuses dans le contexte du génocide.

Albanese a critiqué les pays qui ont pris part à cette décision et les a accusés de «violer leurs obligations en vertu de la Convention sur le génocide».

«Le lendemain du jour où la CIJ a conclu qu’Israël commettait vraisemblablement un génocide à Gaza, certains États ont décidé de ne plus financer l’UNRWA, punissant collectivement des millions de Palestiniens au moment le plus critique, et violant très probablement leurs obligations en vertu de la Convention sur le génocide». (Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) 27 janvier 2024 – https://t.co/fl32DrDeFs)

Philippe Lazzarini, commissaire général des Nations unies, a également publié une déclaration concernant la suspension de l’aide à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

«Je suis choqué que de telles décisions soient prises sur la base du comportement présumé de quelques individus, alors que la guerre se poursuit, que les besoins s’aggravent et que la famine menace».

En outre, il a pris la défense des Palestiniens de Gaza, affirmant qu’ils n’avaient pas besoin de défis supplémentaires compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont contraints de vivre.

L’OMS conteste toutes les accusations

Plusieurs pays occidentaux ont uni leurs forces contre l’UNRWA et réduit les fonds alloués à l’organisation après qu’Israël a accusé 12 employés de l’UNRWA, suite à la décision de la CIJ, d’avoir participé à l’opération «Déluge d’Al-Aqsa» le 7 octobre dernier.

Le responsable de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a démenti toutes les accusations dans un message publié sur X.

«Ces fausses affirmations sont préjudiciables et peuvent mettre en danger notre personnel qui risque sa vie pour assister les personnes vulnérables».

Le Hamas a également condamné ces mesures et apporté son soutien à l’UNRWA, affirmant qu’il ne devait pas se laisser décourager par ces accusations et «ne pas céder aux chantages et aux menaces de l’occupation israélienne, ni à ses efforts pour couper les approvisionnements vitaux au peuple palestinien».

