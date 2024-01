J’aimerais mourir avec eux… J’ai fait cette tente et je reste et je dors dedans, espérant de Dieu que je pourrais entendre quelqu’un crier. » Cet homme palestinien pleure en se rappelant comment « Israël » a bombardé toute sa famille, le laissant tout seul dans la bande de Gaza.

Left alone, the last survivor of an Israeli airstrike