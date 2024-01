Plus de 800 groupes mondiaux soutiennent les accusations de génocide contre Israël portées par l'Afrique du Sud alors que la CIJ se prépare à l’audience

Plus de 800 groupes mondiaux soutiennent l’affaire de génocide de l'Afrique du Sud alors que la CIJ se prépare à l’audience

Par Julia Conley

Common Dreams, 8.01.24

"Le moins que les États puissent faire est de soumettre des déclarations d’intervention comme une petite partie de l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’article 1er de la Convention sur le génocide", a déclaré une coalition pour la paix.



Une coalition internationale pour la paix a annoncé lundi que plus de 800 organisations de la société civile du monde entier ont approuvé sa lettre de signature distribuée aux gouvernements mondiaux, Exhortant les dirigeants à se joindre à l’Afrique du Sud pour accuser officiellement Israël de violence génocidaire devant la plus haute instance judiciaire des Nations Unies.

Lorsque Common Dreams a fait son premier rapport sur la lettre de signature mercredi dernier, un peu plus de 100 groupes s’étaient joints à l’appel.

La Cour internationale de justice (CIJ), également connue sous le nom de Cour mondiale, doit tenir une audience sur le cas des accusations de l'Afrique du Sud contre Israël jeudi et vendredi.

La Coalition internationale pour mettre fin au génocide en Palestine (ICSGP), qui comprend la National Lawyers Guild, l’Alliance noire pour la paix, World Beyond War et Progressive International, entre autres groupes, demande aux gouvernements de "renforcer la plainte [de l’Afrique du Sud] fortement formulée et bien argumentée en déposant immédiatement une déclaration d’intervention" devant le tribunal.

