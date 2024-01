[Vidéo] Les vidéos TikTok de soldats israéliens font la lumière sur les destructions contrôlées à Gaza (Memo)

Les vidéos TikTok de soldats israéliens font la lumière sur les démolitions à Gaza

Article originel : Israeli soldiers’ TikTok videos make light of demolition in Gaza

Middle East Monitor, 23.01.24



Les vidéos TikTok réalisées par des soldats israéliens les montrent en train de documenter leurs propres actions alors qu'ils démolissent des structures et vandalisent des bâtiments à Gaza. Des soldats israéliens se sont ouvertement filmés en train de commettre des crimes à Gaza, tout en se moquant des atrocités qu'ils commettent et en plaisantant sur la mort et la destruction à Gaza.



https://www.instagram.com/reel/C1omFzvr3w4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

