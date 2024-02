Alors que Netanyahu menace d'envahir Rafah, Biden se prépare à envoyer plus de bombes à Israël tandis que la Maison Blanche fait croire que Biden "perd patience" (The Intercept)

Alors que Netanyahu menace d'envahir Rafah, Biden se prépare à envoyer plus de bombes à Israël Article originel : With Netanyahu Threatening Rafah Invasion, Biden Prepares to Send Israel More Bombs Par Jeremy Scahill The Intercept, 16.02.24

Le fait le plus pertinent concernant la position actuelle de l'administration Biden sur la guerre contre Gaza est le suivant : Il n'y a pas de crime de guerre israélien trop extrême pour que Joe Biden envisage de suspendre, voire de couper, le flux d'armes et le soutien financier étatsuniens à la guerre d'anéantissement d'Israël. Mardi, le Sénat a adopté une aide militaire supplémentaire extraordinaire de 14 milliards de dollars pour permettre à Israël de poursuivre son occupation et ses bombardements contre les Palestiniens de Gaza. M. Biden reste inflexible et rejette les demandes mondiales d'arrêt immédiat de l'assaut militaire d'Israël contre une population affamée et majoritairement sans défense. Non seulement M. Biden a rejeté catégoriquement les suggestions de recourir à la menace d'interrompre les ventes de matériel militaire à Israël, mais son administration prépare actuellement une nouvelle livraison de munitions puissantes à Tel-Aviv...

