La France a admis qu'au moins 320 combattants français s'étaient rendus en Ukraine, à présent le chef de guerre Macron n'exclu pas une intervention au sol des troupes régulières occidentales en Ukraine contre la Russie. Les Européens ont tenté de calmer ses ardeurs bellicistes et lui ont dit que si il souhaitait envisager une telle expédition il ne devrait compter que sur lui et ses troupes.



A quoi joue Macron ? Visiblement, Macron n'a toujours pas compris que l'OTAN fait la guerre à la Russie en Ukraine en se servant des Ukrainiens comme chair à canon. Quant aux Palestiniens, il semble n'en avoir pas grand chose à faire. Deux poids deux mesures ? Droits de l'homme à deux vitesses ? Suprémacisme mal placé ?

Et pour qui roule-t-il ? Défend-il vraiment les intérêts français sur la scène internationale ?