J142. Rapport sur la guerre en Palestine. Près de 30.000 Palestiniens tués/ Les experts de l'ONU appellent à un embargo immédiat sur les armes à destination d'Israël/ De nombreux pays de l'UE arrêtent leurs transferts d'armes vers Israël/ L'Egypte a construit une zone tampon dans le Sinaï/ Risque de famine massive (Vidéo)

--- Jour 142 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : Les experts de l'ONU appellent à un embargo immédiat sur les armes à destination d'Israël Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 142: UN experts call for immediate arms embargo on Israel Mondoweiss, 25.02.24

Jour 142 : Les bombes israéliennes tuent 86 Palestiniens et détruisent des quartiers résidentiels

Article originel : Day 142: Israeli bombs kill 86 Palestinians, destroy residential blocs

Al MAyadeen, 25.02.24

Le ministère de la santé de Gaza a publié le dernier bilan des victimes, qui s'approche rapidement des 30 000 morts. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé le dernier bilan des morts dans la bande de Gaza, conséquence directe de l'agression israélienne sur le territoire assiégé, qui est entrée dans son 142e jour.

Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qudra, a déclaré que l'occupation israélienne avait commis sept massacres contre des familles palestiniennes dans la bande de Gaza, tuant 86 personnes et en blessant 131 autres, depuis le dernier bilan annoncé samedi.

Cela a porté le nombre de martyrs à 29 692 Palestiniens, tandis que le nombre de blessés s'élève à 69 879 depuis que l'occupation israélienne a lancé sa guerre contre Gaza le 7 octobre 2023.

Dans le communiqué, les autorités ont rappelé que plusieurs victimes sont toujours abandonnées dans les rues ou coincées sous les décombres, présumées mortes, car les forces d'occupation israéliennes empêchent les médecins et les services d'urgence d'atteindre les zones ciblées.

Le correspondant d'Al Mayadeen a déclaré que les avions de guerre israéliens effectuent de multiples raids dans les quartiers sud-ouest de la ville de Khan Younis. Notre correspondant a également ajouté que les forces d'occupation ont démoli un certain nombre de blocs résidentiels dans le quartier d'al-Zaytoun au sud de la ville de Gaza, ajoutant que sept personnes sont tombées en martyrs après qu'une frappe ait délibérément visé une maison dans le quartier d'al-Sabra.

Dans ce contexte, le correspondant d'Al Mayadeen a souligné qu'"il ne se passe même pas une heure sans que l'occupation n'exécute de nouvelles frappes sur la bande de Gaza", soulignant la brutalité de la guerre de l'occupation contre Gaza.



"Israël" continue de mépriser le droit international et les décisions de la Cour internationale de justice en lançant chaque jour de multiples attaques contre des zones peuplées de civils, faisant quotidiennement des dizaines de victimes civiles.





La situation sanitaire à Gaza est "extrêmement catastrophique", "au-delà de toute description".

Le ministère palestinien de la Santé a qualifié la situation sanitaire dans le nord de la bande de Gaza d'"extrêmement catastrophique" et d'"indescriptible", notant que les hôpitaux de Gaza et de son nord sont privés de carburant, en particulier l'hôpital baptiste, à l'est de la ville de Gaza, qui est à court de carburant depuis au moins dix jours.

L'hôpital international spécialisé Al-Hilu est également privé de carburant.

Le ministère a également souligné la situation désastreuse, en indiquant que les réfrigérateurs de médicaments sont privés d'électricité, ce qui menace de détruire plusieurs médicaments sensibles.

Il a également révélé que des dizaines d'ambulances, de véhicules de la défense civile et de services médicaux sont hors service, en raison du manque de carburant, et que les patients en dialyse et en soins intensifs sont maintenant confrontés à la menace d'une mort inévitable en raison de la pénurie de médicaments, de carburant pour les générateurs et d'ambulances.

Plus tôt dans la journée, le correspondant d'Al Mayadeen a rapporté que les forces d'occupation empêchaient les ambulances d'atteindre les zones ciblées, entravant ainsi leur capacité à récupérer les blessés.



EuroMed demande à la CIJ de rompre ses liens avec "Israël".

L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a appelé samedi tous les États membres de la Cour internationale de justice (CIJ) à rompre toutes les formes de relations politiques, économiques et militaires avec "Israël" en raison de sa violation flagrante des décisions de la Cour appelant à la cessation du génocide dans la bande de Gaza.

EuroMed a également condamné les violations répétées par "Israël" de l'ordonnance du tribunal, ainsi que les violations de la Convention sur le génocide ratifiée par "Israël".

L'organisation a basé son évaluation du respect par "Israël" de la décision de la Cour sur des indicateurs clés, notamment le génocide, le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale, l'imposition de conditions de vie visant à détruire le groupe, l'empêchement des naissances, le transfert forcé d'enfants hors du groupe et l'incitation publique au génocide.

Depuis la publication de la décision de la CIJ, l'occupation israélienne a tué plus de 3 847 Palestiniens, dont 1 306 enfants et 807 femmes, et en a blessé environ 5 119.