La pression sur Biden augmente alors que 50 villes étatsuniennes demandent un cessez-le-feu à Gaza (Al Mayadeen)

La pression sur Biden augmente alors que 50 villes étatsuniennes demandent un cessez-le-feu à Gaza

ARticle originel : Pressure on Biden mounts as 50 US cities demand ceasefire in Gaza

Al Mayadeen, 1.02.24



Environ 70 résolutions sur la guerre à Gaza ont été votées, la majorité d'entre elles demandant instamment la fin des bombardements.



Une cinquantaine de villes aux États-Unis ont ratifié des résolutions demandant un cessez-le-feu à Gaza, dont au moins 14 ont été adoptées dans des États clés comme le Michigan, accentuant ainsi la pression sur le président Joe Biden, a rapporté Sky News...

