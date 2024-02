Panthéonisation: comment Macron a refusé d’inviter le dernier camarade vivant de Manouchian (Vidéo)

Il y a quelques semaines, Ibrahim Benaissa et Hamza Chennaf sont partis à la rencontre de Léon Landini. Cet ancien résistant et membre de la FTP MOI (Francs-tireurs et partisans, main-d’œuvre immigrée) n’a pas perdu de sa combativité, malgré ses 97 ans. Pour Blast, il revient sur son histoire où se croise Jean Moulin, Charles de Gaulle, ou encore le nouveau locataire du Panthéon, Missak Manouchian.