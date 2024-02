[Vidéo] Comment les États arabes aident Israël à commettre un génocide (MintPress News)

Les voisins arabes de la Palestine semblent avoir adopté une position audacieuse face au génocide israélien de Gaza, dans une démonstration publique de solidarité avec les Palestiniens. Mais derrière ces paroles fortes, des États comme la Jordanie, l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis aident discrètement Israël. Ces quatre nations travaillent ensemble pour contourner les actions de l’un des rares acteurs régionaux qui défient concrètement Israël : Ansar Allah du Yémen. Dans le but d’alléger la pression exercée sur Israël par le blocus d’Ansar Allah (alias les Houthis) sur la mer Rouge, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Jordanie ont établi des corridors terrestres, garantissant que les marchandises destinées à l’État d’apartheid arrivent en toute sécurité entre les mains d’Israël. Selon la chaîne hébraïque 13, des cargos liés à Israël arrivent aux Émirats arabes unis pour décharger des marchandises. Des camions transportent ensuite ces marchandises via les autoroutes des Émirats arabes unis et saoudiennes jusqu'en Jordanie. Ils atteignent finalement Israël via le passage du Jourdain. La compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd a annoncé qu’elle travaillait avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour créer une route terrestre « contournant les Houthis », qui relierait les ports des Émirats arabes unis et le port saoudien de Djeddah, facilitant ainsi le mouvement des marchandises vers Israël via le canal de Suez. L'Égypte s'est également jointe à cet effort , exploitant des porte-conteneurs depuis ses ports jusqu'au port israélien d'Ashdod, soutenant davantage l'initiative de pont terrestre et garantissant que le commerce israélien ne soit pas interrompu au milieu de sa campagne génocidaire à Gaza. Mais ce n'est que le début de leur complicité. Prenez la Turquie, par exemple. Environ 40 % des besoins énergétiques d'Israël sont satisfaits par un oléoduc traversant la Turquie. Le président Erdoğan pourrait simplement couper le flux de pétrole vers Israël, ce qui mettrait un terme à l’économie et à l’assaut militaire en quelques jours. Mais il continue de ne pas le faire, bien qu’il condamne fermement Israël en paroles. Le Maroc, quant à lui, construit une base de renseignement militaire pour Israël près de sa frontière avec l'Algérie. Le site sera utilisé pour la collaboration en matière de formation militaire, de renseignement et de sécurité. Le fabricant d'armes israélien Elbit Systems a également récemment annoncé la création de deux usines d'armes au Maroc, contribuant ainsi à diversifier les capacités de production d'armes d'Israël, alors que des militants d'autres pays fermaient les usines. En 2021, le Maroc a également signé les accords d'Abraham, un traité de normalisation avec Israël que Bahreïn et les Émirats arabes unis avaient déjà accepté. Les Émirats sont depuis longtemps une plaque tournante du renseignement israélien, et il est désormais bien établi que les deux pays s’entraident en matière de renseignement. De plus, l’année dernière, Edge Group, une société d’État des Émirats arabes unis, a investi 14 millions de dollars dans le fabricant israélien de drones Highlander Aviation. La police israélienne utilise donc son système de gestion de l’espace aérien, testé par l’armée de l’air israélienne. Les relations entre les Émirats arabes unis et Israël se sont développées maintenant qu’Elbit Systems a créé une filiale entière – Elbit Systems Emirates – afin d’établir ce qu’elle appelle une « coopération à long terme » avec l’armée des Émirats arabes unis. Pendant ce temps, malgré sa rhétorique, l’Arabie saoudite collabore discrètement avec Israël depuis un certain temps. Le groupe Affinity Partners, soutenu par l'Arabie Saoudite, détient une participation dans la société israélienne Shlomo Group. Pendant le conflit à Gaza, le groupe Shlomo a fourni des camions et du matériel militaire aux unités militaires israéliennes Shaldag et Maglan, ainsi que des colis alimentaires à Tsahal. L’Arabie saoudite est connue pour être l’un des meilleurs clients de l’industrie du renseignement israélienne. Les forces de sécurité saoudiennes ont utilisé la technologie israélienne fournie par NSO Group et Cellebrite pour espionner les gens et pirater leurs téléphones, notamment pour le tristement célèbre meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Ces États pourraient faire bien plus que des discours vides de sens pour aider le peuple palestinien et atténuer l’attaque israélienne sur Gaza, y compris des embargos sur les armes, des sanctions sur le commerce et les voyages, et l’arrêt des collaborations militaires et de renseignement. Les peuples du monde arabe sont morts contre le génocide de Gaza et y collaborent. Ils sont sortis en masse à travers leurs pays pour protester contre la guerre d'Israël et ont même juré de traverser leurs frontières jusqu'à Gaza pour défendre leurs frères palestiniens. Mais il est clair que pour ces dirigeants, leurs actions sont plus éloquentes que leurs paroles.

* Mnar Adley est un journaliste et rédacteur primé et est le fondateur et directeur de MintPress News. Elle est également présidente et directrice de l'organisation médiatique à but non lucratif Behind the Headlines. Adley co-anime également le podcast MintCast et est producteur et animateur de la série vidéo Behind The Headlines. Contactez Mnar à mnar@mintpressnews.com ou suivez-la sur Twitter à @mnarmuh.