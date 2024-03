Des milliers de personnes se rassemblent à Paris contre le soutien militaire de l’OTAN à l’Ukraine (Vidéo)

Une protestation massive a éclaté dans la capitale française, Paris, à propos de l’envoi de troupes en Ukraine. Plus tôt, l’Assemblée nationale a approuvé un accord bilatéral de sécurité de 10 ans qui couvrira les armes, la formation et 3 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine. De plus, Macron a suggéré précédemment que les troupes terrestres ne pouvaient pas être "exclues" et que les alliés ne devraient pas être "lâches".