Selon le Jt de 13h de France 2, les USA ont prévenu la Russie du risque d'attentat à Moscou mais Poutine "a rejeté ces avertissements"

Puis la présentatrice demande pourquoi Vladimir n'est pas encore intervenu sur cet attentat terroriste. "...Le président russe fraîchement réélu n'a pas encore pris la parole publiquement. Comment analyser ce silence ?" Voici la réponse de la correspondante de France 2 à Moscou : "Bien en réalité ce silence n'est pas vraiment surprenant. Il est rare que Vladimir Poutine réagisse à chaud quelque soit les circonstances. Cela arrive mais c'est rare. Evidemment l'enquête est en cours pour déterminer le profil des assaillants et la réponse de Vladimir Poutine doit être adaptée à cela mais il y a un autre élément, c'est ce que Vladimir Poutine a dit après l'alerte lancée par les Etats-Unis dans la ville de Moscou. Alerte à l'attentat dont il a été question dans le sujet précédent. Vladimir Poutine avait qualifié ces propos de pure de chantage. Il s'agissait selon lui de déclarations provocatrices je cite "destinées à intimider et à déstabiliser la société russe. Et donc, c'est peut-être pour cette raison qu'il prend le temps aujoutrd'hui de mesurer ce qu'il va dire à ses concitoyens.

La présentatrice du Jt évoque le sujet de cette façon : "...Au lendemain de cette attaque meurtrière, 115 personnes (décédées) ce matin je vous le rappelle, plusieurs questions se posent. Comment un tel assaut a-t-il pu avoir lieu, des signes alertant Moscou ont-ils été négligés et enfin pourquoi l'Etat islamique s'en prend-il à la Russie ?..." Un minireportage intitulé " Attentat de Moscou. Qui sont les terroristes ? " est ensuite lancé et la voix-off de la journaliste déclare : " ...L'attaque d'hier était-elle prévisible ? Les Etats-Unis ont alerté il y a deux semaines la Russie d'une possible attaque terroriste à Moscou comme en témoigne ce document. L'ambassade américaine avait d'ailleurs appelé ses ressortisssants à éviter les grands rassemblements. Avertissements rejetés par Vladimir Poutine...."

Les États-Unis mettent en garde contre une attaque imminente de Moscou par des extrémistes, exhortant les citoyens à éviter les foules

Article originel : U.S. warns of imminent Moscow attack by 'extremists,' urges citizens to avoid crowds

Par Patrick Smith

NBC News, 08.03.24





L’ambassade des États-Unis a déclaré qu’elle « surveillait les rapports selon lesquels les extrémistes ont des plans imminents pour cibler de grands rassemblements à Moscou ».

Les citoyens étatsuniens à Moscou ont été avertis d’éviter les grands rassemblements vendredi et samedi en raison des craintes accrues d’une attaque terroriste.

L’ambassade des États-Unis dans la capitale russe a déclaré qu’elle "surveillait les rapports selon lesquels les extrémistes ont des plans imminents pour cibler les grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts, et les citoyens étatsuniens devraient être avisés d’éviter les grands rassemblements au cours des prochaines 48 heures."

Les citoyens étatsuniens devraient éviter les foules, surveiller les médias locaux pour les mises à jour et "être conscient de votre environnement", a-t-il déclaré dans une brève mise à jour en ligne.

L’ambassade n’a pas précisé qui ou quoi représente la menace apparente pour la capitale russe, ni quel type d’attaque pourrait être imminent.

Mais le service de sécurité russe du FSB a déclaré jeudi qu’il avait déjoué une attaque planifiée par une branche afghane du groupe terroriste État islamique sur une synagogue dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou.

« Sur le territoire de la région de Kalouga, l’activité de Wilayat Khorasan, une cellule de la branche afghane de l’organisation terroriste internationale État islamique, interdite en Russie, a été arrêtée, dont les membres prévoyaient de commettre un acte terroriste contre l’une des institutions religieuses juives de Moscou", a déclaré le FSB dans un communiqué à l’agence de presse publique Tass.

Le FSB a déclaré que le groupe prévoyait de tirer sur les membres de la congrégation. Il a ajouté que ses officiers se sont engagés dans un échange de tirs avec les militants avant que ses officiers ne les "neutralisent".

L’affaire fait l’objet d’une enquête en Russie en tant que conspiration pour mener une attaque terroriste. Le FSB a déclaré qu’il a fouillé un bâtiment utilisé par le groupe et a trouvé des armes à feu, des munitions et du matériel pour fabriquer un engin explosif improvisé.

On ne savait pas immédiatement si la déclaration du FSB était liée à l’avertissement de l’ambassade des États-Unis.

Les États-Unis ont exhorté à plusieurs reprises leurs citoyens à quitter la Russie, alors que les relations entre les deux pays s’enveniment à cause de l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin et de l’emprisonnement de plusieurs Etatsuniens dans des prisons russes.

Par ailleurs, jeudi, l’ambassade des États-Unis à Moscou a vivement critiqué la Russie pour avoir désigné trois organisations étatsuniennes d’éducation et d’échange comme « indésirables », mettant ainsi fin à une tradition de jeunes qui se rendent dans le pays de l’autre pays depuis 70 ans.

L’ambassade a déclaré que la décision était "une illustration tragique de la volonté du Kremlin d’isoler son propre peuple, les privant de la possibilité de réseauter, d’élargir leurs horizons et de contribuer à la construction d’un monde plus prospère et pacifique."

La Russie a déclaré qu’elle avait convoqué l’ambassadrice étatsunienne Lynne Tracy pour lui dire que les trois organisations non gouvernementales seraient interdites pour "la mise en œuvre de programmes et de projets anti-russes visant à recruter des agents d’influence sous couvert d’échanges éducatifs et culturels."