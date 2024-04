[Vidéo] Implication russe ? Une très curieuse vidéo de l'attaque terroriste de Crocus (Off Guardian)

Une très curieuse vidéo de Crocus

Article originel : A very curious Crocus video

Par Riley Waggaman*

Off Guardian, 28.03.24







J’ai quelques questions sur cette attaque terroriste.

Lundi, j’ai eu le privilège de m’entretenir avec Steve et Chris d’AM WakeUp. Notre conversation de 90 minutes a porté sur l’attaque terroriste à l’hôtel de ville de Crocus à Moscou. Au cours de notre conversation, Steve a partagé avec moi une vidéo publiée par Zvezda, une chaîne de télévision gérée par le ministère russe de la Défense. La vidéo aurait capturé le moment où des hommes armés sont entrés dans l’immeuble :



Cliquez ici pour voir la vidéo dans sa version complète et brute.

Un extrat de la vidéo en musique sur Youtube :

Passons en revue la vidéo ensemble, pour la science. À 00 h00, nous voyons un homme en tenue camouflée avec un chien près de l’entrée du bâtiment. Ce n’est pas un civil. Il s’agit soit de la sécurité privée, de l’OMON (l’équivalent russe du SWAT/policier paramilitaire) ou de la Garde nationale (Rosgvardia) :

Alors que les gens commencent à fuir, cet agent d’application de la loi... s’en va. Il ne donne pas d’instructions. Il ne consulte pas ses collègues sur un talkie-walkie. Il se promène avec son chien, qui semble aussi plutôt désintéressé :

Le policier passe devant un groupe de personnes debout près d’un pilier. Une femme du groupe est déjà accroupie par terre. Le policier continue de marcher :

Nous commençons à entendre des coups de feu clairement audibles deux secondes plus tard, à 0:14. La caméra se déplace vers l’entrée, puis revient vers le groupe debout près du pilier, qui sont maintenant tous au sol. L’un d’eux a une caméra.

0:20. Plusieurs coups de feu sont entendus. Le groupe de personnes près du pilier sont sur le terrain alors que les gens continuent de courir et de marcher devant eux. L’individu à l’extrême gauche de l’écran passe littéralement devant lui. Peu importe.

À 0:16, un homme vêtu d’une veste jaune entre dans le bâtiment. Au moins cinq coups de feu ont déjà été tirés.

L’homme à la veste jaune se dirige lentement vers le coin de la pièce, tandis que les personnes derrière le pilier créent une barricade à l’aide de tables.

Les tirs se poursuivent et une porte vitrée se brise, mais l’homme en veste jaune continue de marcher sans regarder derrière lui, ni broncher, ni même montrer le moindre signe de détresse ou d’inconfort léger.

Regardez à 0:23-0:30. Qui est ce type ?

La caméra se tourne alors vers un escalier mécanique à proximité, où deux hommes se tiennent près d’un pilier différent. Ils ne sont pas accroupis. Ils ne regardent même pas dans la direction des coups de feu. Ils traînent simplement :

A 0:34. Avoir une bonne conversation. Bien sûr pourquoi pas ?

L’homme à droite tient quelque chose. Un chiot? Peut-être un appareil photo? À ce stade, il y a eu plus de 15 secondes de tirs presque continus, une porte en verre a été brisée, un groupe de personnes est blotti derrière un pilier juste en face d’eux, et ces gars semblent s’ennuyer. Il suffit de regarder leur langage corporel. Regardez-les! Sont-ils à une fête de Noël d’entreprise ou à une fusillade de masse? (Peut-être les deux?) Pourquoi ignorent-ils complètement le caméraman? Pourquoi personne ne crie? Pourquoi personne ne dit rien? Les gens de la barricade, le caméraman, le gars de la veste jaune, les personnes bizarres qui traînent près de l’escalator… Pas un seul mot de personne. Et faites-moi confiance, les Russes utilisent régulièrement des quantités de langage coloré dans des situations beaucoup moins stressantes.

Je tiens simplement à répéter que les balles ont probablement sifflé à l'oreille de ces deux gars qui semblaient avoir l'air de rien comme si ils jouaient au billard :

Dites-moi en quoi c’est logique.

Le caméraman — qui n’a pas encore prononcé un seul mot et qui a marché calmement tout ce temps — monte dans l’escalier mécanique et se rend au deuxième étage. Est-ce que le caméraman se précipite dans l’escalato r? Non, il ne court pas. Pourquoi courrait-il ? Au fur et à mesure que d’autres plans sonnent, il tourne la caméra vers l’entrée du premier étage. Nous voyons les gens de la barricade allongés sur le sol et l’homme à la veste jaune assis là tranquillement dans son coin.

A 0:56. Sur l’escalator. Pas pressé. Un homme en veste jaune qui traîne.

Lorsque le caméraman arrive au deuxième étage, nous voyons une personne debout près d’une porte. Le caméraman dit-il quelque chose à ce type? Non. Est-ce que cet homme mystérieux dit quelque chose au caméraman? Aussi non. Étrange? Peut-être. Ensuite, le caméraman commence à se promener — l’accent est mis sur la « marche » — et la vidéo se termine. Zvezda (qui, encore une fois, est un média exploité par le ministère de la Défense russe) a posté cette vidéo sur Telegram avec la légende : ‼️ Une vidéo très détaillée du moment de l’attaque de l’hôtel de ville de Crocus – cette vidéo a été publiée sur Internet. Déjà au début de la vidéo, les gens marchent à un rythme rapide, dès que les terroristes approchent et que la fusillade s’intensifie, tout le monde commence à courir dans la panique, quelqu’un essaie de construire des barricades.

Est-ce vrai? Est-ce que « tout le monde a commencé à paniquer »? Les gens réagissent de différentes façons aux actes de violence traumatisants ou lorsqu’ils se trouvent dans des situations potentiellement mortelles. Votre correspondant a déjà été victime d’un acte de violence physique assez effrayant et il parle donc par expérience quand il déclare que vous ne savez jamais comment vous allez réagir dans ce genre de situations. Il est tout à fait possible qu’au cours de cet horrible événement, le cerveau de certaines personnes se soit simplement éteint. Peut-être cela explique-t-il le groupe de personnes qui ont commencé à s’accroupir deux secondes avant que l’on puisse entendre un coup de feu, puis qui ont créé une « barricade » et attendu une mort certaine — même s’ils avaient plus d’une minute pour s’enfuir. Je ne suis même pas sarcastique. Peut-être que ces gens souffraient du syndrome des cerfs pris dans les phares d'une voiture. Je ne sais pas vraiment comment vous pouvez expliquer le comportement du gars en veste jaune, qui n’a pas réagi de quelque façon que ce soit à de nombreux coups de feu, une porte en verre qui se brise, et puis des mecs avec des armes qui passent devant lui. Mais qui sait ? Peut-être un autre cas de dysfonctionnement cérébral. Cependant, nous commençons à modifier les lois de la nature quand, après une trentaine de coups de feu, des gens comme ceux-ci se tiennent là—sans même regarder ce qui se passe et ne montrant absolument aucun intérêt pour l’horreur qui aurait lieu autour d’eux :

Désolé mais non

Si je devais écrire une légende pour cette vidéo, ce ne serait pas « dès que les terroristes approchent et que la fusillade s’intensifie, tout le monde commence à paniquer ». Ce serait : 2 + 2 = muffin aux myrtilles. Parce que cette vidéo n’est liée à rien qui s’approche de la réalité. Et on s’attend à ce que vous l’acceptiez. Et si vous ne le faites pas, vous êtes un garçon / fille très méchant.e. ! La raison pour laquelle cette horreur mentale a été évoquée et affichée sur Internet pour que vous puissiez la regarder, et ce que nous regardons vraiment ici, est un sujet distinct pour une autre fois. Mais pendant que nous y sommes, l’auteur présumé de cette vidéo affirme qu’il travaillait comme vidéaste et qu’il pensait que les hommes armés faisaient partie d’une « performance », parce que — comme il le prétend — c’est quelque chose que le groupe Picnic ferait. Non, je n’invente rien. Activez les sous-titres générés automatiquement si vous ne me croyez pas :

Picnic videographer: I have bad legs, I thought it was just a "performance" / Vidéaste de Picnic : J’ai de mauvaises jambes, je pensais que c’était juste une "performance"

« Au début, je pensais que c’était une sorte de performance de Picnic [le groupe qui jouait ce soir-là]. « Ils aiment organiser toutes sortes de spectacles », a déclaré le vidéaste. Oui, d’accord. Comme je l’ai dit, 2+2 = muffin aux myrtilles. Pourquoi doutez-vous de votre humble correspondant du village de Novgorod ? Il affirme ensuite qu’une fois qu’il était clair que c’était « réel », il n’avait aucune chance de s’échapper comme tout le monde qui avait plus d’une minute pour marcher ou s’enfuir, et il a donc décidé de prendre l’escalator. D’accord ? Il affirme également qu’il marchait lentement et que la vidéo est si « lisse » (sa parole) parce qu’il a « de mauvaises jambes ». Il a attribué son attitude calme au fait qu’il a servi dans l’armée soviétique. Encore une fois, écoutez son témoignage si vous ne me croyez pas. Mais c’est exactement ce que prétend ce type. Que diable se passe-t-il ici? Nous faisons cet article, à vous de décider. Je dois aller nourrir quelques vaches au village. Plus tard. Si vous n’avez pas de nouvelles de moi dans 24 heures, ça veut dire que les gars qui traînent à côté de l’escalator m’ont coupé l’oreille et me l’ont fait manger. ha-ha. C’est une blague. Détendez-vous. Ma pauvre petite oreille.

Une suite à cet article est déjà disponible sur le blog de Riley : Crocus Terror Attack- Question More. Traduction SLT : cliquez ici.

* Riley Waggaman est votre humble correspondant à Moscou. Il a travaillé pour RT, Press TV, Russia Insider, yadda yadda. Dans sa jeunesse, il a assisté à une fête sur la pelouse de la Maison-Blanche où il a demandé à Barack Obama si le lanceur d'alerte emprisonné Bradley Manning (Chelsea était encore un garçon à l’époque) « avait eu une bonne Pâques ». De bons moments. Vous pouvez vous abonner à son Substack ici, ou le suivre sur. twitter et Telegram.