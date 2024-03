Les balles trouvées sur le site du "massacre de la farine de Gaza" démentent l’affirmation d’Israël selon laquelle les décès et blessés seraient liés à une bousculade (Common Dreams)

"Un échantillon de 200 morts et blessés a révélé qu’ils ont effectivement été touchés par ce type de balle, et que les balles ont été découvertes et examinées sur le site du massacre avec des éclats d’obus trouvés dans les corps des blessés et des morts", a déclaré le groupe.

Mercredi, le Moniteur euro-méditerranéen des droits de l’homme, basé à Genève, qui enquête sur le massacre, a déclaré que de nombreuses victimes ont été blessées par des balles de 5,56x45 mm de l’OTAN, qui sont utilisées dans divers canons transportés par les forces de défense israéliennes (Tsahal) des troupes comprenant des fusils d’assaut M4 et Tavor et des mitrailleuses légères IWI Negev.

Les responsables de Gaza ont déclaré qu’au moins 118 Palestiniens ont été tués et 760 autres blessés lorsque les troupes israéliennes ont tiré et pilonné une foule de personnes affamées en attente de distribution de nourriture dans la zone du rond-point d’al-Nabulsi au Sud de la ville de Gaza le 29 février. Les responsables israéliens ont déclaré que beaucoup ou la plupart des victimes ont été piétinées alors que la grande foule de personnes affamées en raison du siège et du blocus de Gaza par Israël précipitait désespérément les camions de secours.

--- Lire aussi : - EuroMed Monitor, 6.03.24 New evidence confirms Israel’s full involvement in ‘Flour Massacre’ of starving Palestinian civilians De nouvelles preuves confirment la pleine implication d’Israël dans le « massacre de la farine » de civils palestiniens affamés ---

Le 26 janvier, la Cour internationale de justice de La Haye a jugé qu’Israël commettait "plausiblement" un génocide à Gaza et a ordonné au gouvernement israélien d’empêcher les actes génocidaires. Cependant, les experts de l’ONU ont affirmé que "Israël ne respecte pas ses obligations juridiques internationales, ne respecte pas les mesures provisoires de la Cour internationale de justice et commet des crimes atroces."

« Israël affame intentionnellement le peuple palestinien à Gaza depuis le 8 octobre. Maintenant, il cible des civils à la recherche d’aide humanitaire et de convois humanitaires », ont déclaré les experts de l’ONU. "Israël doit mettre fin à sa campagne de famine et de ciblage des civils."

Un groupe de rapporteurs spéciaux de l’ONU a condamné mardi le massacre et la politique israélienne consistant à affamer délibérément les Gazaouis et à attaquer l’aide humanitaire et ceux qui la livrent et la reçoivent.

« Nous attendions depuis des heures lorsque nous avons finalement repéré les camions. À ce moment précis, l’occupation israélienne a ouvert le feu sur nous avec des coups de feu et des tirs d’artillerie", a déclaré Hajj Mahmoud Daghmash au début de la semaine. "La peur a rempli tous nos cœurs, et les gens ont commencé à courir partout. Nous ne savions pas où nous cacher. Les cris des blessés, des femmes et des enfants se faisaient entendre partout. »

"Israël restreint systématiquement l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza en interceptant les livraisons aux points de contrôle, en bombardant les convois humanitaires et en tirant sur les civils qui cherchent à obtenir une aide humanitaire", ont-ils déclaré.

Les troupes de Tsahal se sont également tenues à l’écart pendant que des civils israéliens extrémistes bloquaient les routes aux postes frontières pour empêcher l’aide d’entrer dans Gaza. Dans un campement, les organisateurs ont érigé un château gonflable pour enfants et servi de la barbe à papa, du pop-corn et des slushies.

Les morts de faim et de déshydratation ont ajouté une dimension horrible à une guerre au cours de laquelle au moins 30 717 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 72 000 autres mutilés par les bombes et les balles israéliennes. selon des responsables de Gaza et des groupes internationaux de défense des droits humains.

"Quinze enfants sont déjà morts de malnutrition à l’hôpital Kamal Adwan dans la ville de Gaza, et on craint que les chiffres soient plus élevés dans d’autres hôpitaux", a déclaré mardi le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. « Alors que le risque de famine continue d’augmenter, tous les enfants de moins de cinq ans, soit 335 000, courent un risque élevé de malnutrition sévère, ce qui a de graves répercussions négatives sur leur développement et leur droit à la santé. Au moins 90 % des enfants de moins de cinq ans sont touchés par une ou plusieurs maladies infectieuses et 70 % ont la diarrhée. »