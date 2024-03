Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : le recul se poursuit en raison de l'absence de lignes de défense (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : le recul se poursuit en raison de l'absence de lignes de défense

Article originel : Ukraine SitRep: Retreat Continues For Lack Of Defense Lines

Moon of Alabama, 2.03.24





Le 17 février, alors que les unités ukrainiennes d'Avdeevka avaient commencé à quitter leurs positions, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Syrski, a annoncé une retraite vers de nouvelles lignes de défense :

"Sur la base de la situation opérationnelle autour d'Avdiivka, afin d'éviter l'encerclement et de préserver la vie et la santé des militaires, j'ai décidé de retirer nos unités de la ville et de les placer sur des lignes de défense plus favorables", a déclaré le général Syrski.



Il a souligné que les soldats ukrainiens avaient accompli leur devoir avec dignité, ont fait de leur mieux pour détruire les meilleures unités militaires russes et ont infligé à l'ennemi des pertes significatives en hommes et en matériel. "La vie des militaires a la plus grande valeur. Nous reprendrons Avdiivka de toute façon", a ajouté le chef.



Comme certains l'avaient déjà prédit, il s'est avéré que les "lignes plus favorables" promues par Syrski n'existaient pas.



Le 17 février, le jour même où Syrski annonçait sa retraite, Strana faisait déjà état de l'absence de nouvelles lignes de défense :

Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberov, qui documentent la guerre, se demandent autour de quelle ville ukrainienne, juste après Avdiivka, les Russes vont tenter de faire passer la défense des Forces armées ukrainiennes.

C'est ce qu'ils rapportent sur leur Instagram.

"Alors quelle est la prochaine "fortetsia" - Pokrovsk ? Ou juste Konstantinovka ?", - écrit Liberov, critiquant le commandement des Forces armées de l'Ukraine en raison de l'absence d'une deuxième ligne de défense à Avdiivka.

"Où se trouve la deuxième ligne de défense ? Si vous utilisez la carte du Deepstate, les "griffes" autour de la ville ont commencé à se former il y a presque un an. Ce n'était certainement pas une surprise. Alors où est la deuxième ligne de défense ?" se demandent les Liberov.

"Pendant que les militaires attendaient les armes pour la contre-offensive de Zaporozhye, l'ennemi passait par les champs, bétonnait des tranchées, construisait des villes souterraines entières... Pourquoi n'avons-nous pas fait de même à Avdiivka ? De plus, une défense aveugle, dont le but est d'épuiser les forces de l'ennemi, ressemble à notre stratégie officielle.



D'autres ont confirmé l'observation (traduction automatique) :

A l'ouest d'Avdiivka, aucune ligne de défense significative n'a été construite pour les troupes ukrainiennes, et l'armée russe continue d'avancer.

C'est ce qu'a annoncé le rédacteur en chef de Censor, Yuri Butusov, à la suite de son voyage dans cette zone.

"Il n'y a pas de mots. Gap : ici à Kiev, le commandant en chef suprême dit une chose, mais sur le front, il se passe quelque chose de complètement différent. Je tiens à dire qu'aucune ligne de fortification n'a été construite au-delà d'Avdiivka jusqu'à présent. J'ai vu des drones russes attaquer nos soldats dans leurs terriers au milieu d'un champ", a déclaré M. Butusov.

Selon lui, aucune conclusion n'est tirée des échecs précédents.

"Si le gouvernement ne trouve pas de bâtisseurs pour construire au moins des lignes de défense arrière de base, s'il ne trouve pas d'ingénieurs pour entretenir les équipements modernes, les drones, les capteurs, les communications, s'il ne trouve pas d'ouvriers et de technologues pour produire des munitions, alors il n'y aura jamais assez d'avions d'attaque", a ajouté le journaliste.



Le gouvernement a affirmé avoir alloué des fonds aux autorités locales pour la construction de lignes de défense. Mais cet argent semble toujours s'épuiser avant que la première fortification ne soit achevée.

Le manque d'organisation sérieuse et l'incompétence s'ajoutent au tableau :

En l'absence de tranchées fortifiées dans l'est du pays, les services du génie des forces armées ukrainiennes sont à blâmer.

C'est ce qu'a déclaré sur le réseau social X l'ingénieur militaire au surnom de Corsair.

Comme il l'a indiqué dans une série de ses messages, les chefs des services du génie des brigades "ne savent pas comment planifier à l'avance et ne soumettent pas les demandes à temps".

"Quand j'arrive à un endroit, je n'ai ni carte ni justification. En règle générale, ils disent : "Il faut creuser à partir de cette souche pour planter". Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La défense doit être solide", écrit Korsar.



Selon lui, les sapeurs n'ont pas non plus de bois et de béton, car "les brigades n'ont pas la volonté d'insister, et les AHS (groupe opérationnel-tactique - ndlr) n'ont pas d'argent".

Pour le matériel de construction, il faut signer des contrats avec des entreprises, mais personne ne le fait.



Depuis la perte d'Avdiivka, les forces ukrainiennes ont dû reculer encore et encore. Il n'y a pas de barrières naturelles qui pourraient être utilisées comme défenses et il n'y a pas d'équipement ni de matériel pour construire des lignes de défense sur un terrain nu.



Aujourd'hui, même le New York Times en a pris note :

Surprisingly Weak Ukrainian Defenses Help Russian Advance (archived) ("La faiblesse surprenante des défenses ukrainiennes favorise l'avancée des Russes (archivé)")- New York Times, Mar 2 2024

Les forces russes continuent d'enregistrer des gains modestes mais rapides à l'extérieur de la ville d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, ce qui s'explique en partie par la diminution des munitions ukrainiennes et la baisse de l'aide occidentale.

Mais il y a une autre raison pour laquelle les troupes du Kremlin progressent dans la région : les défenses ukrainiennes sont insuffisantes.



Des lignes de tranchées éparses et rudimentaires peuplent la zone à l'ouest d'Avdiivka que l'Ukraine tente de défendre, selon une étude d'images du Times réalisée par Planet Labs, une société commerciale de satellites. Ces lignes de tranchées sont dépourvues d'un grand nombre de fortifications supplémentaires qui pourraient aider à ralentir les chars russes et à défendre les routes principales et les terrains importants.



Avdiivka est devenue le site d'un affrontement féroce au cours des neuf derniers mois, s'imposant comme l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Lorsque la Russie s'est emparée de la ville le 17 février, son premier gain majeur depuis mai dernier, l'armée ukrainienne a affirmé qu'elle avait sécurisé les lignes défensives à l'extérieur de la ville.



Mais les troupes russes ont capturé trois villages à l'ouest d'Avdiivka en l'espace d'une semaine, et elles en contestent au moins un autre.