Escalade stratégique : les opérations militaires du Yémen marquent une nouvelle phase en mer Rouge (MintPress News)

Les habitants de Sanaa, la capitale du Yémen, ont enduré une autre nuit éprouvante samedi dernier lorsque des avions américains et britanniques ont largué des bombes sur un fabricant d'insecticides dans un quartier résidentiel dense. À la suite des frappes aériennes, le journaliste de MintPress News, Ahmed AbdulKareem, s'est rendu dans le quartier d'Al-Nahda, au centre de la ville, où un incendie s'élevant à des dizaines de mètres dans les airs a illuminé les maisons voisines. Là, il a découvert une scène chaotique qui rappelle étrangement celles que l’on voit désormais régulièrement à Gaza à la suite des raids israéliens. Des décombres, des vitres brisées, des meubles éparpillés et brûlés, et des femmes et des enfants fuyant leurs maisons vers aucun endroit particulier. "Bombardez-nous davantage… nous ne laisserons toujours aucun navire israélien passer", a crié un habitant en colère alors que la presse descendait sur les lieux. La même nuit, dans les villes occidentales de Haïfan et Shami, au moins un civil a été tué et six membres d’une même famille ont été blessés lors d’une autre série de frappes aériennes américaines. Des scènes comme celle-ci se répètent presque quotidiennement dans ce pays déchiré par la guerre, mais les Yéménites semblent plus engagés que jamais en faveur de la cause palestinienne. Alors que le génocide à Gaza continue de se dérouler et que les frappes aériennes occidentales ciblant le continent yéménite se multiplient, une nouvelle phase d’escalade en mer Rouge a commencé. Vendredi dernier, un nombre sans précédent de citoyens yéménites sont descendus dans les rues de 120 gouvernorats pour exiger une escalade des attaques contre les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Les chants « Nous exigeons l'escalade » ont résonné à l'unisson parmi les foules massives. Abdul Wahab Al-Khair, un expert juridique et activiste yéménite bien connu basé à Sanaa, a déclaré à MintPress que les décideurs doivent répondre de manière préventive à l'opinion publique pour mettre fin aux attaques américaines et au génocide à Gaza, déclarant à MintPress :

Des millions de personnes descendent dans la rue chaque semaine. Je suis moi-même descendu dans la rue pour appeler les dirigeants révolutionnaires, politiques et militaires yéménites à frapper Israël et à lui imposer un blocus complet en empêchant les navires israéliens – ou ceux se dirigeant vers Israël – de traverser Bab al-Mandab, la mer Rouge et le Golfe d'Aden. Nous appelons également les forces armées yéménites à frapper également les forces américaines et britanniques en mer Rouge. Nous sommes prêts pour une confrontation directe sur le terrain. Seuls les Américains en portent la responsabilité. »

Al-Khair soutient que les Yéménites considèrent les mesures prises en faveur de Gaza comme la volonté légitime du peuple soutenu par le parlement démocratiquement élu du Yémen, qui a approuvé une loi interdisant la reconnaissance et la normalisation avec Israël le 5 décembre 2023 . Un projet de loi distinct récemment adopté classe certains pays, entités et personnes comme hostiles à la République du Yémen. La loi vise à identifier et à rechercher des recours juridiques et militaires contre les acteurs qui menacent la souveraineté de la République du Yémen. Il n’est peut-être pas surprenant que les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël aient été classés comme acteurs hostiles au regard de la loi. Al-Khair considère le problème comme un problème juridique, déclarant à MintPress :

Le Yémen, en tant que pays bordant le détroit de Bab al-Mandab, a le droit d'exercer sa souveraineté et sa juridiction sur la voie navigable et il a le droit d'imposer des lois et des réglementations concernant les navires étrangers qui peuvent la traverser. Le Yémen a le droit d'empêcher les navires de guerre ou ceux utilisés à des fins militaires d'un État ou d'une entité hostile au Yémen. Il n'est pas permis d'exiger la libération d'un navire retenu sous la juridiction du Yémen et qui a été emmené au port pour faire l'objet d'une enquête des autorités.

Al-Khair soutient que le blocus de facto des intérêts israéliens dans la mer Rouge par le Yémen est entièrement conforme au droit international et humanitaire, aux conventions et aux traités concernant le droit de légitime défense. En outre, affirme-t-il, la défense commune entre le Yémen et d’autres pays arabes, dont la Palestine, est inscrite dans le Traité de défense arabe commune et de coopération économique, signé en 1950 par les membres de la Ligue arabe. Il semble en effet que les cris des manifestants yéménites aient été entendus par les décideurs de Sanaa. Le chef d'Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi, a annoncé jeudi dernier dans un discours télévisé que le Yémen allait intensifier la gravité et la portée de ses opérations contre Israël et les États-Unis dans la mer Rouge à un niveau jamais vu depuis le début des hostilités après le 7 octobre 2023. , lorsque la guerre d'Israël contre Gaza a commencé...

